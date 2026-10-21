在美国亿万富翁、城堡投资（Citadel）创始人格里芬（Ken Griffin）对当前人工智能（AI）投资热潮发出“泡沫警告”后，多位金融与投资界高管提出异议，反驳有关人工智能存在泡沫的说法。

彭博社星期三（10月21日）报道，贝莱德（BlackRock）首席执行官拉里·芬克（Larry Fink）在“柏林全球对话”（Berlin Global Dialogue）期间接受采访时指出，随着人工智能需求加速增长，数据中心建设的延误可能会推高计算成本，并对经济增长构成威胁。德意志银行（Deutsche Bank AG）首席执行官泽温（Christian Sewing）则认为，目前没有理由担心资产价格会在短期内出现剧烈反转。

泽温星期三在接受彭博电视（Bloomberg Television）采访时说：“总的来说，我不认为我们正处于一个即将破裂的泡沫之中。当然，我们是否会看到一些挫折，甚至是个别公司出现问题？这种情况是有可能发生的。”

近几周，投资者对人工智能热潮能否持续感到愈发焦虑，担心这个技术所需的大规模前期资本支出，可能需要比预期更长的时间才能转化为盈利和生产力提升。据《华尔街日报》（Wall Street Journal）报道，领先的人工智能开发商之一Anthropic在未来几年内，可能会在增加算力方面投入高达7500亿美元（约9580亿新元）。

格里芬的商业版图涵盖对冲基金Citadel和做市商Citadel Securities。他星期二（20日）警告说，正值企业仍在权衡这个技术的投入规模，投资者“几乎可以肯定”正身处泡沫之中。

芬克星期三指出：“如果我们不建设这些数据中心，反而会加剧通货膨胀，因为目前的计算成本实在太高了。我们建设数据中心的速度越快，拥有的算力就越多，也就越能更快地降低计算成本。”

与其担忧人工智能泡沫，芬克和泽温均认为，财政赤字才是投资者目前更应关注的紧迫问题。随着市场应对近2万亿美元的美国财政赤字，美国国债收益率已触及数十年来的高点。在法国，围绕预算问题的数月争论，导致投资者在持有法国国债时所要求的额外收益率（相对于德国国债）已攀升至欧元区债务危机时期的水平。

泽温说：“目前我还不会将它称为债务危机，但我认为这敲响了警钟。对于所有公共财政而言，预算纪律至关重要。”