雾霾问题备受关注促使新加坡交易所（SGX）询问挂牌公司有关印度尼西亚火灾事宜，在此背景下，种植公司陈顺风资源（TSH Resources）至今尚未公开回应新交所的问询。

截至星期三（10月21日）下午6时，这家主要上市地为马来西亚交易所，并在新加坡交易所第二上市的公司，尚未发布任何回应。其他在新交所上市的被点名公司，已陆续回复交易所询问或发表声明。

新交所发言人答复《联合早报》时说：“新交所的第二上市监管框架要求，第二上市公司在它本国市场发布任何信息时，必须同步在新交所网站（SGXNet）上作出披露。尽管如此，我们目前正与陈顺风资源公司联系，以了解火灾对它运营的影响。若涉及任何重大信息，我们将要求它予以披露。”

发言人补充说，新交所监管公司（SGX RegCo）正持续与其他挂牌公司沟通，以确保它们按要求作出必要的信息披露。

与在新加坡主要上市的公司不同，第二上市的公司通常遵循主要上市市场的挂牌规定，但也面对新交所可能施加的额外要求。

目前尚不清楚马来西亚交易所是否曾询问陈顺风资源关于印尼相关火灾事宜，陈顺风资源的官网8月至今并未有这方面的发布或披露，公司也尚未回复《联合早报》的询问。

陈顺风资源是在2023年9月于新交所第二上市。它成立于1979年，早期从事可可业务，在90年代扩展至棕油业务，这个业务在2000年代扩展到印尼的加里曼丹省和苏门答腊省。目前，它的种植园和加工厂分布于马来西亚沙巴州和印尼加里曼丹省及苏门答腊省。

新加坡国务资政尚穆根星期一（10月19日）在接受媒体采访时，点名提到七家挂牌公司，称它们已收到新交所的问询。

他说，企业不能仅仅依靠关于它们防火政策的声明。政府将要求这些公司提供完整的事实情况，包括火灾起源、受影响土地的权属，以及为控制火势所采取的各项措施。

新交所挂牌公司益资源（First Resources）于10月20日回应说，欢迎对当前的火灾和烟霾状况进行全面且基于证据的调查。益资源重申，公司在各项业务运营中始终严格执行“零焚烧”政策。

它还指出，相信通过对现有证据进行客观评估，定能证明公司并未直接或间接地通过焚烧方式来清理土地。

包括金光农业资源（Golden Agri-Resources）、印多福农业资源（Indofood Agri）、肯卡纳农业（Kencana Agri）、丰益国际（Wilmar）和布米达马农业（Bumitama Agri）在内的其他挂牌公司，在就新交所上周提出的问询作出回应后，并未发布进一步声明。

印度尼西亚交易所也就火灾与烟霾问题向挂牌公司问询，要求披露各自的防火措施以及相关事件对运营的影响。多数公司答复说，火灾并未对运营或财务表现产生重大影响。

益资源的印尼挂牌子公司Austindo Nusantara Jaya（简称ANJ）上星期五（16日）答复说，火灾事件并未对公司实现2026年生产目标产生重大影响，也未对集团的营收、盈利或资产价值造成不利影响。截至上星期五，根据相关业务部门提供的信息，集团并未因森林与土地火灾事件而发生任何计划外停产。此外，ANJ及子公司未因上述森林及土地火灾事件而受到任何行政处罚。

前称怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）的怡和东南亚（Jardine Matheson Southeast Asia），通过子公司掌控的印尼挂牌棕油公司阿斯塔农业（Astra Agro Lestari）上周答复说，火灾并未导致任何运营停摆，也未对生产目标或财务表现产生重大影响。此外，火势目前已被扑灭，公司未因火灾事件而受到任何行政处罚。

陈顺风资源星期三股价收平于0.365元。