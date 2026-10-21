新报业媒体（SPH Media）多名财经新闻记者荣获新加坡证券投资者协会（SIAS）“投资者的选择”年度奖项。《联合早报》记者萧梓卉获颁年度投资者教育记者奖。

颁奖典礼星期三（10月21日）晚在新加坡乌节大酒店（Orchard Hotel Singapore）举行，由国家发展部长兼新加坡金融管理局副主席徐芳达担任主宾。

萧梓卉在今年7月《早报星期天》的理财锦囊栏目撰写《AI热潮捧出新股神 跟风投资未必封神》一文。证投会指出，她的报道将复杂的市场动态与切实可行的财务指导相结合，帮助读者在日益投机化的投资环境中保持理性与自律，而非盲目追逐市场炒作，尤其是在近期的人工智能（AI）投资热潮中。

今年27岁的萧梓卉去年3月加入早报财经组。她受访时感谢报道能够获得评审肯定，也感谢同事和受访者们的支持，还有财经主任们的指导。

“我觉得财经报道的价值不只是紧跟市场最新发展，也要帮助读者看懂背后的原因，从中理解风险，再做出更明智、适合自己的财务决策。”

新报业媒体旗下的其他得奖者包括《商业时报》资深高级记者陈文利，他获颁年度财经记者奖；同一报章的记者杨展衡则获颁最具潜力记者奖。

证投会会长：父母应加强对子女财务知识教育

证投会会长大卫·杰乐（David Gerald）发言时说，在政府当局和市场各方的参与下，新加坡证券市场今年取得了良好的发展。他借此机会鼓励为人父母加强对子女的财务知识教育，并考虑将政府的育儿补助进行合理投资，为下一代打好财务基础。

星期三的颁奖礼上还有10家企业获得新加坡企业治理奖，八家企业获得可持续发展奖，八家企业获得股东沟通卓越奖，两家证券行获得最佳零售经纪奖，10家企业获得最透明公司奖。

德加拉首席执行官兼执行董事英德贝塔（Inderbethal Singh Thakral）、新交所首席执行官罗文才，以及吉宝总裁卢振华则获得杰出总裁奖。