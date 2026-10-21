挂牌企业必须以负责任且合法合规的方式开展业务，绝不应该涉足包括非法烧芭在内的违法行为，也不应该同参与这类活动的其他企业合作，或为它们提供支持。

国家发展部长兼新加坡金融管理局副主席徐芳达，星期三（10月21日）晚出席在新加坡乌节大酒店（Orchard Hotel Singapore）举办的“投资者的选择”年度颁奖典礼并致辞。他重申，政府对企业涉及跨境烟霾的活动高度重视。

“若经查实违反了法律，我们将对相关违规企业及个人采取必要的执法行动。作为挂牌公司，它们肩负着对股东、利益相关方以及整个社会的责任。我相信大家都认同，履行这些责任对维护公众和投资者的信任至关重要。”

徐芳达也说，随着越来越多的企业将新加坡视为上市地，新加坡的首次公开募股（IPO）生态系统必须能够赢得发行人和投资者的信任。他指出，尽管招股书已经提供详尽的信息披露，投资者依旧需要帮助以更有把握地解读这些文件。

新加坡下来会借鉴其他零售投资者参与度较高的市场的经验，并推出可供免费索取的IPO指南。“这些指南将从招股书中提炼关键信息，帮助投资者识别那些与他们的投资评估过程最相关的内容，并重点指出那些值得深入考量的事项。”

不过，这个指南不是投资建议，也无法取代投资者自身的风险评估和其他可获取的研究资料。“（指南的）核心目标是帮助投资者提出关键问题，从而做出更知情明智的决策。”

这个年度颁奖典礼是由证券投资者协会（SIAS）主办。证投会会长大卫·杰乐（David Gerald）发言时针对连日来的烟霾向投资者发出呼吁，要求他们务必审慎考量，避免投资那些环境记录不良的企业。

“这些企业导致森林和绿地的严重破坏，危害公众健康，干扰人们的日常生活与商业活动，并损害本地区的环境与声誉。凡是为这类企业提供资金的投资者，即便只是间接投资，也应对由此产生的后果承担部分责任。”