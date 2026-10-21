得益于酒店业务的强劲表现，华联房地产投资信托（OUE REIT）第三季净房地产收入同比增长4.6%，达到5960万元，营收则同比增加3.1%至7260万元。

对于营收表现，管理公司星期三（10月21日）在闭市后发布的业务报告中指出，较低的财务成本和酒店业绩抵消了商业房地产营收贡献的疲软，营收得以取得增长。信托积极主动的资本管理，使到融资成本同比下降12.4%至1890万元。

在第三季，酒店业务的营收和净房地产收入皆同比增长12.6%，分别增至3030万元和2760万元；客房平均收入（RevPAR）则同比增长8.2%至302元，这主要受休闲需求、企业客户业务的增长带动。

相比之下，由办公楼和零售房地产组成的商业房地产业务，第三季营收同比下降2.8%至4240万元。受华联城（OUE Downtown）办公楼持续进行的租户更替影响，该业务第三季的净房地产收入同比下滑1.5%至3200万元。

管理公司指出，新加坡办公楼租赁基本面依然稳健，第三季办公楼租约续签的租金调升率为4.6%。截至9月底，新加坡办公楼投资组合的已承诺租用率为91.2%，平均现行租金为每月每平方英尺11.06元。

在9月底，信托总负债率为42.1%，较6月底的41.5%有所上升，债务加权平均成本则保持不变，为每年3.6%。

公司还透露，新加坡樟宜机场皇冠假日酒店（Crowne Plaza Changi Airport）的出售交易预计将于2026年10月30日完成，这将释放约4亿9850万元的资本，若全部用于偿还债务，将把总负债率降至37.1%。预计从2027财年起，信托将派发2000万元特别派息，在出售交易完成后两年内分期平均发放。

华联房地产投资信托星期三股价跌2.94%，闭市报0.33元。