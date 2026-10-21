翱兰集团（Olam Group）称据公司所知，近期发生的印尼火灾并未对翱兰农业（Olam Agri）的棕油采购业务产生任何重大影响。

翱兰农业和翱兰集团也均未在印尼拥有或运营油棕种植园，直接负责防火、灭火及土地管理的责任，则由上游土地所有者和种植园经营者承担。

翱兰集团星期三（10月21日）答复新交所监管公司（SGX RegCo）上星期四（15日）的印度尼西亚火灾质询指出，翱兰农业和翱兰集团与近期森林及泥炭地火灾无直接关联。

此外它说，尽管翱兰农业全球棕油采购量中约有70%来自印尼，但翱兰农业主要以中间贸易商的身份开展业务，采购来源绝大多数为第三方精炼厂。作为中间贸易商，翱兰农业的工作重点在于供应链尽职调查、监测，以及与供应商的沟通协作；而直接负责防火、灭火及土地管理的责任，则由上游土地所有者和种植园经营者承担。

翱兰农业已不是集团的子公司。根据早前报道，翱兰集团在4月已完成交易，把44.58%翱兰农业股权卖出，持股比率已减至19.99%。

翱兰集团也透露，尚未获悉任何与近期火灾相关的正式监管问询、通知或通告。

作为持续监测流程的一部分，集团对近期有关印尼火灾的预警信息、利益相关方报告及媒体报道进行了检讨。

它已将外部报告中提及的加工厂及企业集团与翱兰农业的供应链进行了比对核查，并已与相关供应商及关联企业取得联系，以寻求进一步说明。其中部分案例已由相关企业做出澄清；其余案例则仍在进行内部评估，或正处于尽职调查过程中，等待供应商及关联企业提供更多信息。

它说，翱兰农业通过负责任采购框架、供应链尽职调查、可追溯系统、监测活动，以及供应商互动流程，积极管理上游环境风险。

例如，供应商须遵守翱兰农业的《负责任棕油采购政策》及《供应商行为准则》，它们纳入“不毁林、不开发泥炭地、不剥削”（NDPE）承诺，并有严格的“禁止焚烧”要求。

此外，翱兰农业已实现近100%的“可追溯至加工厂”以及92%的“可追溯至种植园”，从而提升整个供应链的透明度，并强化风险评估能力。

翱兰集团指出，它预计这事件不会对集团产生任何重大的运营、财务、法律、监管或声誉方面的影响。

翱兰集团星期三股价涨1.11％，闭市报0.91元。