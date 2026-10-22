全球海上风电市场持续发展，新加坡海事业巨头海庭（Seatrium）放眼在未来两年，争取欧洲和亚洲总值90亿元的潜在海上风电商机，其中包括为欧洲电网供应商提供海上高压直流（HVDC）换流站。

海庭近期告诉《联合早报》，海上风电是集团潜在项目储备的重要部分，尤其在欧洲，持续看到市场对海上风电基础设施的需求。

去年上半年，海上风电业务同比增长106%。截至今年上半年，这块业务已贡献9亿元营收，占集团总营收约16%；截至6月底，集团净订单额达133亿元，其中，海上风电业务占37%。

自2019年以来，海庭取得六份承建海上高压直流换流站的合同，其中五份来自荷兰电网运营商TenneT，另一份来自欧洲能源公司RWE Renewables。

所谓海上高压直流换流站，它们的甲板大小犹如足球场，用于将附近多个海上风电场汇集的交流电（AC）转化为高压直流电（HVDC），再通过海底直流电缆，低损耗地远距离输送至陆地电网。

海庭与美国能源技术公司GE Vernova合作，为TenneT建造四座大型高压直流输电海上平台，预计在2029年至2032年间分阶段交付。（白艳琳摄）

欧洲海上风电市场前景可期

欧洲近年来加快能源转型步伐。以荷兰为例，目标是在2030年和2050年，分别减排49%和95%。

海庭答复《联合早报》询问时说，为TenneT建造大型海上输电平台，有助集团在欧洲及其他增长市场争取规模更大、技术更复杂的海上输电和电气化项目。

海庭指出，欧洲是海上风电及高压直流换流站基建发展最成熟、最活跃的市场之一。随着集团在这个领域逐步累积项目经验，欧洲将继续成为集团重点市场。

此外，东南亚各国政府积极推动能源转型、探索海上风电发展、加强跨境电力互联，并投资升级电网基础设施，集团也在密切关注地区的长期发展潜力。

海庭总裁王能耀（左起）、TenneT首席运营官阿本黑斯（Maarten Abbenhuis）与GE Vernova电网系统集成首席运营官罗曼·尚博（Romain Chambault）在媒体吹风会上，说明项目进展。（白艳琳摄）

建四个北海岸外电网连接 每个项目价值20亿元

2023年3月，海庭联同美国能源技术公司GE Vernova与TenneT签署一项为期五年的合作框架协议。双方组成财团，为TenneT建造四座大型高压直流输电海上平台，将北海（North Sea）海上风电场产生的电力分别输送到荷兰和德国的岸上电网。

根据协议，海庭负责设计、建造、运输和安装海上换流平台，每个项目价值约20亿元。GE Vernova则负责提供高压直流输电技术及相关设备。

《联合早报》不久前应海庭邀请，走访集团位于大士南林荫道（Tuas South Boulevard）、海军部和，以及印度尼西亚峇淡岛的三个船厂，实地了解项目的工程进度。

其中三个平台在完工后将运往荷兰，总容量为6吉瓦（GW），可为750万户家庭供电，预计在2029年至2031年间分阶段交付。

第四个平台的容量为2.2吉瓦，去年12月获得合同，还未开始建造，预计在2032年完工后运往德国。平台投入运作后，预计可满足约275万户家庭的用电需求。

工人需要先切割钢板，再焊接成不同结构，最后才将各个模块拼合成完整平台。（白艳琳摄）

每个平台重量超3万吨，完工后将完整装载到重型运输船上，分别运往荷兰和德国。整个运输过程通常需要60天，包括航程安排及预留应对突发情况的时间。

由于工程规模庞大，四个平台无法在同一个地方建造。海庭先完成首个平台测试，再分配到新加坡和峇淡岛的不同船厂同步制造各部分结构，最后才整合交付。

欧洲的能源设施，为何要在距离1万多公里以外的新加坡建造？

TenneT首席运营官阿本黑斯（Maarten Abbenhuis）上星期四（10月15日）在媒体吹风会上说：“这里的技术水平和船厂规模都让人印象深刻。”

他指出，欧洲在整合可再生能源方面处于领先地位，但在建设大型能源基础设施时，公司会放眼在全球市场寻找合作伙伴。新加坡的工程质量和责任感，是不容忽视的优势。

此外，全球采购也有助TenneT获得更具竞争力的价格，确保项目在长期运营中的经济可负担性。

海庭总裁王能耀认为，新加坡缺乏天然资源，但新加坡企业有能力参与建造输电容量达2吉瓦的平台，充分体现新加坡企业的工程能力以及合作伙伴对企业的信任。

他说：“任何基础设施项目，尤其是能源基础设施，必须按时交付，确保电力在需要的时候输送到位，因为有数百万户家庭在等待电力供应。”