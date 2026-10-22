新加坡银行（Bank of Singapore）成立专门的可持续发展咨询团队，进一步扩大可持续发展咨询能力。

银行星期四（10月22日）发文告说，名为“可持续发展伙伴”的团队将与客户经理及华侨银行集团各领域专家合作，结合私人银行和商业银行的专业知识，从投资、企业业务和跨代财富管理三方面，为客户提供综合咨询服务。

新加坡银行是华侨银行旗下私人银行。

这支团队隶属新加坡银行的首席投资办公室，由张丽珊领导。她此前负责制定银行的内部环境、社会及治理（ESG）方法，以及ESG基金的筛选工作。

新加坡银行首席投资办公室可持续发展伙伴主管张丽珊说，对许多超高净值客户而言，可持续发展已从投资考量，演变成更广泛的财富及企业托管课题。（新加坡银行提供）

这是新加坡银行加强超高净值客户（UHNW）业务的一部分。这类客户往往是企业家，除了寻求可持续投资机会，也需要应对自身企业的可持续发展转型，并规划跨代及长期影响。

新加坡银行环球首席投资官谢佩华说：“随着客户的财富和企业利益日益相互关联，他们寻求的建议也横跨这两个领域。可持续发展伙伴团队加强了我们整合华侨银行集团可持续发展专业知识的能力，不仅协助客户管理投资组合，也支持他们的企业、家庭利益及更广泛的社区抱负，在迈向更可持续未来的过程中作出决策。”

张丽珊说，对许多超高净值客户而言，可持续发展已从投资考量，演变成更广泛的财富及企业托管课题。团队的职责是协助他们理清这些联系，并根据长期目标作出明智决定。

新加坡银行星期四也举行首届可持续发展峰会，约150名客户及合作伙伴出席。峰会探讨可持续发展因素如何影响投资决策、企业策略和长期财富规划。