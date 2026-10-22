3D打印要扩大工业应用，不能只靠打印设备，也须发展相关软件、缺陷检测技术和材料，并建立可靠的供应链。这些条件可让企业长期采用3D打印技术。

新加坡增材制造创新集群（NAMIC）总裁何兆欣博士星期四（10月22日）在全球增材制造峰会开幕致辞中说，增材制造工业化需要研究机构、监管机构、技术开发者、制造商、供应商和标准组织等各方共同完善这些环节。

这场峰会也公布了两项为期五年的合作。第一项合作是新加坡科技研究局（A*STAR）旗下增材创新中心（Additive Innovation Centre，简称AIC）与安泰盛环球控股有限公司（ATC Globe Holdings）、Forefront Additive Manufacturing及高德精密有限公司（GD Precision）签署的五年谅解备忘录。

四方将整合设计、材料研发、3D打印、精密加工、表面处理和检测能力，为半导体、航空航天、医疗科技及精密工程企业提供涵盖从研发到生产的各个环节的服务。

第二项是新加坡增材制造创新集群与美国材料试验协会（ASTM）国际标准组织在既有合作基础上签署的新的五年合作协议。双方将推动完善3D打印材料、工艺和产品进入工业生产所需的标准、测试和资格认证体系。

具体合作包括研究快速资格认证和材料数据共享，以及共同开发培训及认证课程。自2018年合作以来，已制定四项在新加坡开发的国际标准，并设立三项获ASTM认证的专业培训课程，已有超120人参加相关课程。

财政部兼人力部高级政务次长黄伟中在致辞中说，随着增材制造和人工智能技术日益普及，部分重复性、机械化的工作将逐渐减少，但也会创造增材制造技术员、设计工程师和材料专才等新岗位。

他指出，企业应重新规划工作岗位，让员工有机会提升技能，承担更复杂的工作，同时确保生产率的提高能为员工带来更好的就业机会和更明确的职业发展方向。