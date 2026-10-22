马来西亚金融巨头联昌国际集团（CIMB Group）明确否认计划将旗下印尼联昌尼加银行（Bank CIMB Niaga）私有化。

集团星期四（10月22日）发文告说：“联昌国际集团明确否认将印尼联昌尼加银行私有化的计划。集团尚未就可能私有化印尼联昌尼加银行一事作出决定，也未提交任何正式建议。”

文告还说，尼加银行仍是集团区域业务的重要组成部分，集团会继续在印尼经营业务，并会按时、有序地遵守包括最低自由流通股比例在内的各项监管规定。

《商业时报》星期三报道称，分析师参加由联昌国际集团首席财务官里法伊（Khairul Rifaie）主持的闭门简报会后透露，会上讨论了三种应对印尼提高流通股比例要求的方案：一是将银行私有化，二是进行二次售股，三是向战略投资者配售股份。

印度尼西亚证券交易所从3月底起分阶段提高上市公司的自由流通股最低要求。尼加银行9月底的股东月报显示，银行的自由流通股为7.5%。根据新规，银行须在2027年3月31日前把自由流通股提高至至少12.5%，并在2028年3月31日前进一步提高至至少15%。

报道称，尼加银行定于下星期三（10月28日）公布第三季业绩，联昌国际则定于11月25日公布第三季业绩。