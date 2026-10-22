新加坡保安机器人公司KABAM Robotics下个月20日起停止营业。联合创始人黄泓杰接受《联合早报》采访时说，公司下来的经营方向计划，会从硬件转向AI领域。

根据KABAM Robotics星期四（10月22日）向客户发出的通知，公司将从11月20日起停止业务运营，并对可能造成的不便致歉。

《联合早报》向联合创始人黄泓杰求证，并确认相关业务将停止运作的消息。当记者询问公司将如何处理安放在各处的机器人时，黄泓杰说，公司会与客户联系进行安排。

KABAM Robotics的产品包括由人工智能（AI）驱动的安防机器人。问及停业原因时，黄泓杰透露，公司将从目前的硬件领域转向发展AI后端（AI Backend）。

在AI领域，与直接和用户打交道的界面相比，后端指的是AI应用基础设施，负责处理数据和模型推理等。

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资料显示，公司的机器人应用在新加坡企业策安保安机构（Certis），以及樟宜机场（Changi Airport）、裕廊集团（JTC Corporation）、新翔集团（SATS）、亚马逊云科技（Amazon Web Services）和万态保育集团（Mandai Wildlife Group）等地方。

KABAM Robotics成立于2020年，是总部位于新加坡的精密工程企业百达集团（PATEC Group）的子公司，百达集团也在台湾证券交易所上市。公司也是全国机器人计划（National Robotics Programme）下推出的新机智联（RoboNexus）项目的参与公司之一。