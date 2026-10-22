由于借贷成本维持低位，以及市场对新元升值的预期减弱，新元作为套利交易融资货币的吸引力日益增强，成为日元以外的另一选择。

彭博社报道，新加坡金融管理局上周出乎市场预料，维持货币政策不变，这促使市场预期，继今年4月和7月收紧政策后，新元进一步升值的空间有限。与此同时，大量避险资金流入新加坡，令本地货币市场流动性充裕，压低了短期融资成本。

套利交易是指投资者借入利率较低的货币，再买入其他市场收益率较高的资产，从中赚取利差。融资货币一旦大幅升值，投资者偿还借款的成本便会上升，可能抵消收益。

彭博汇编数据显示，新元三个月远期隐含收益率徘徊在1.65%左右，在涵盖38种发达和新兴市场货币的比较中，与日元和瑞士法郎同属融资成本最低的货币之列。

新元汇率波动也减弱。美元兑新元的三个月期权隐含波动率已降至3.55%，过去一年的降幅在东南亚货币中最大。这有助降低汇率变动侵蚀套利收益的风险。

加拿大皇家银行资本市场亚洲宏观策略师凯什瓦尼（Abbas Keshvani）指出，新元的外汇隐含收益率低于多数其他市场，加上升值空间有限，使它成为具吸引力的融资货币。相比之下，以日元融资则面临日本央行进一步推进货币政策正常化的风险。

日本央行9月加息25个基点。掉期市场价格显示，市场认为它在12月前再加息25个基点的概率为80%。加息既推高日元借贷成本，也增加日元进一步升值的可能。今年下半年，日元兑美元已升值2.7%，高于新元的1.3%。

道富环球市场亚太区宏观策略主管埃文斯（Dwyfor Evans）说，新元利率低于典型的高收益货币，因此可以用作套利交易的融资货币。

汇丰银行10月14日的报告指出，新元的低利率可能使它面临下行压力，因而市场可能重新把新元视为区域内潜在的融资货币。