开源软件供应商、IBM子公司红帽（Red Hat）在新加坡设立亚太区人工智能（AI）卓越中心，初期团队预计约18人，协助区域企业将AI从试验阶段推进至实际部署。

红帽星期四（10月22日）宣布，这个获得新加坡经济发展局支持的中心，将汇集工程师、解决方案架构师，以及产品和项目经理等人才。公司将根据项目和市场需求，逐步扩大团队规模。

红帽与新加坡国防科技局同天签署谅解备忘录，共同开发AI和云原生解决方案。合作涵盖云计算、应用现代化和边缘计算，支持相关技术在不同环境中部署及扩大应用。

红帽亚太区副总裁兼总经理欧思勤在记者会上介绍，与一些侧重研究的AI中心不同，红帽的中心主要与开源社区开展工程开发，利用现有项目和技术成果，协助企业解决实际部署问题。

这个中心也将把开发成果贡献回上游开源项目，形成可供其他企业重复使用的软件架构和技术资产。

欧思勤说，企业完成AI概念验证后，往往仍需较长时间才能进入下一阶段，一些特定需求也难以立即实现规模化应用。中心可参与整合不同解决方案，包括来自本地初创企业的技术，协助客户推进项目。

谈及在新加坡设立中心的原因，他说，亚太区客户的需求和优先事项，未必与公司现有产品开发路线图完全一致。把工程团队设在新加坡，有助于缩短客户与总部之间的反馈周期，加快解决方案交付。

新加坡是红帽的亚太区总部所在地。中心将与公司在印度、美国和欧洲的工程团队协作，并培养本地人才参与全球开源开发。

新加坡数字产业发展司司长谢乐沁在记者会上说，新加坡目前已有超过100个AI卓越中心。红帽中心的差异化优势在于它着眼于将技术运用于实际生产环境。

她说：“例如，我们可以通过红帽的卓越中心，实现工作流程自动化、提高内部流程效率，甚至设计可以推向市场的新产品和服务。”