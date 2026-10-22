新加坡二手车交易平台Carro，以新加坡汽车贷款应收款作为底层资产，设立了一项规模4亿5000万元的资产担保证券化（Asset-backed securitisation，简称ABS）融资安排。

Carro星期四（10月22日）在公司网站披露，这项资产担保证券化仓储融资（ABS warehouse facility）旨在优化融资结构，这也是公司拓展长期多元化资金来源的成果。

这项融资安排，通过一个具备破产隔离机制的特殊目的公司（SPV）进行架构设计，收购并证券化由Carro全资子公司Genie Financial Services发放的本地汽车贷款应收款项（loan receivables）。

资产担保证券化仓储融资是一种由银行或金融机构提供的短期、循环信贷或过渡融资额度。它使贷款人能够将金融资产（如汽车贷款、抵押贷款或消费应收款）积累并“存储”在特殊目的公司中，随后打包成公开或私募的资产担保证券。

Carro创办人兼总裁陈𬀩程说：“这项具有里程碑意义的融资安排，为我们提供所需的财务灵活性和充足资本，让我们能够在整个区域更有策略地加快业务增长，同时为利益相关者创造可持续价值。”

公司文告也指出，这项融资安排为本地分期付款租购（hire purchase）证券化开创全新的资产类别，有助于实现资金来源多元化。

融资架构以车辆抵押的租购应收款项为基础，再利用拥车证制度所带来的内在底价保障及监管确定性，为底层抵押资产提供较强的稳定性，并降低相关风险。

参与贷款与票据架构设计的银行为担任安排人的瑞穗银行（Mizuho），汇丰银行（HSBC）及摩根大通（JP Morgan）则担任贷款提供方及债券认购方。

Carro的业务覆盖中国和印度以外的亚太市场。公司在2026财年促成超过12万辆新车及二手车交易，业务遍及八个市场。Carro也是区域内的汽车金融科技企业、汽车数码保险经纪商及汽车售后服务提供商。