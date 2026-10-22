吉宝有限公司（Keppel Ltd）

建议：买入

目标价：13元

闭市价：10.05元（-0.99%）

吉宝将以约6亿1100万元脱售甲级办公楼Keppel South Central的51%权益。这项拟议脱售将今年至今的资产变现达37亿元。

脱售后，吉宝依旧是资产的管理者，不仅能变现，在扩大吉宝的基金管理规模（FUM）的同时，保持了经常性收费基础。交易所产生的盈利也将在未来几个财报季计入。

我们在参观公司于裕廊岛的吉宝沙克拉热电联产发电厂（Keppel Sakra Cogen Plant，简称KSC发电厂）后，发现它进一步彰显了吉宝在运营方面的专业能力，以及它提供电力和其他辅助服务的能力。

这座600兆瓦的发电厂，具备最高30%的氢气兼容能力。它所使用的燃气轮机（gas turbine）比吉宝投资组合里的其他资产，效率高出3%至5%。

除了沙克拉热电联产发电厂，吉宝也在裕廊岛运营吉宝万里旺热电燃气综合循环发电厂（Keppel Merlimau Cogen Plant），发电容量为1300兆瓦。通过共享现有的运营和维护基础设施，吉宝能享受规模效益，在中期改善运营利润率。（马来亚银行研究）

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