华尔街科技股公司业绩喜忧参半，加上投资情绪受到油价再次飙升影响，星期四（10月22日）亚太主要股市全面收跌。新加坡海峡时报指数闭市跌22.85点或0.42%，收报于5415.14点。

作为亚洲人工智能（AI）概念股交易晴雨表的首尔股市，闭市下挫3.52%，领跌一众亚太市场。香港股市的跌幅也达3.03%，深圳与东京股市分别滑落2.93%和2.65%，台湾股市下行1.81%，上海跌1.48%，悉尼股市的跌幅相对小，达0.44%

特斯拉（Tesla）星期三（21日）公布的业绩显示，7月至9月的盈利下跌，并将减少今年的资本开支预测，而Meta则提高了在AI方面的开支预期。

Pepperstone研究主管韦斯顿（Chris Weston）说：“Meta的数据印证了人工智能投资周期，但资金问题正成为日益重要的讨论。”

他也说投资者也会越来越关注科技股下阶段投资的融资方式，以及这对现有股东的影响。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》访问时说：“我相信大笔资金已回流美国，因为预期美联储下星期会再加息，基金才能受益于更高的利率回报。”

另外，中东紧张局势再升温，油价应声上扬会推高所有领域的运营成本，这将使美国通货膨胀数据更不堪，进而迫使美联储加息。

本地股市全天的交易量达11亿9000万股，交易额16亿3000万元，上升股198只，下跌股410只。

海指成份股跌多升少，30只股中仅六只收涨，三只持平，其余21只都收跌。

跌幅最大的是海庭（Seatrium）闭市滑落2.73%，收报1.78元，香港置地（Hongkong Land）下挫2.53%至8.1美元， 丰益国际（Wilmar）闭市报3.31元，跌2.36%。

其他下跌股的跌幅介于0.11%至2.12%。

星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）逆市上涨2.43%，报2.11元，泰国酿酒起1.19%至0.425元，丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）闭市涨1.15%至1.76元。

其他上升股的涨幅为0.49%至0.9%。更多新加坡股市信息，请点击这里。