陈顺风资源（TSH Resources）指出，今年1月至10月21日期间，集团在印度尼西亚种植园边界范围内共发现274个起火处，但全部位于社区用地，不属于集团的种植或营运区域。

公司星期四（10月22日）回应新加坡交易所询问时发文告说，集团在上述期间的种植及营运区域内没有发现火灾，也没有接获有关员工引发火灾的报告或指控。集团的现场团队已扑灭这些起火，并向警方报案。

不过，集团旗下子公司PT Bulungan Citra Agro Persada的土地使用权范围内，曾于8月17日发生一起局部火灾。公司称，火势源自BCAP营运区域以外的社区用地，并于当天扑灭。BCAP已向警方报案，目前继续配合有关当局调查。

陈顺风资源强调，集团在印尼的业务、特许经营区及其他资产未受到近期森林和泥炭地火灾影响，集团在当地的营运活动也没有造成近期烟霾。

公司也披露，旗下PT Farinda Bersaudara种植园出现起火处后，曾于9月1日接获客户Apical Group可持续发展部门的询问。集团解释，起火处位于营运区域以外的社区用地，客户对解释表示满意。此后，集团未再接获其他正式询问。

在防火措施方面，集团称实行零焚烧政策，并通过内部卫星监测系统，每约三小时更新一次种植园边界及周围两公里范围内的起火处情况。集团在印尼的所有种植园也获得印尼可持续棕榈油认证。

陈顺风资源认为，上述事件不会对集团的营运、财务、法律、监管或声誉造成重大影响。

新加坡国务资政尚穆根星期一（10月19日）在接受媒体采访时，点名提到七家挂牌公司，称它们已收到新交所的问询。陈顺风资源相信是这些公司中最后一个就询问作出回应的。

尚穆根当时说，企业不能仅仅依靠关于它们防火政策的声明。政府将要求这些公司提供完整的事实情况，包括火灾起源、受影响土地的权属，以及为控制火势所采取的各项措施。

陈顺风资源是在2023年9月于新交所第二上市。它成立于1979年，早期从事可可业务，在90年代扩展至棕油业务，这个业务在2000年代扩展到印尼的加里曼丹省和苏门答腊省。目前，它的种植园和加工厂分布于马来西亚沙巴州和印尼加里曼丹省及苏门答腊省。

公司在新交所的股价星期四闭市时持平在0.36元。