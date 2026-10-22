新加坡海事及港务管理局（MPA）与东太平洋航运公司（Eastern Pacific Shipping）在韩国蔚山的HD现代重工（HD Hyundai Heavy Industries）造船厂，共同见证第一艘新加坡注册新造商用氨双燃料运输船“Terra Clove”号的命名仪式。

这象征氨（Ammonia）作为可行船用燃料的一个重要里程碑。

根据海事港务局和东太平洋航运星期四（10月22日）的联合文告，这艘运载量可达9万3000立方公尺的超大型液氨运输船（Very Large Ammonia Carrier），是东太平洋航运旗下的第一艘氨双燃料运输船，也是第一艘在新加坡船舶注册处（Singapore Registry of Ships）登记的新造商用氨双燃料运输船。

这艘船配备了由Everllence公司研发的首款商用氨双燃料二冲程（two-stroke）船用引擎，引擎已于2026年4月顺利通过工厂验收测试。

“Terra Clove”号是海事港务局、东太平洋航运、现代重工以及美国船级社（American Bureau of Shipping）于2022年6月发起的一项合作的成果，旨在开发一艘新加坡注册的氨双燃料气体运输船。“Terra Clove”号是现代重工为东太平洋航运建造的两艘同类船舶中的第一艘，这两艘船均将在新加坡注册。

“Terra Clove”号不仅运输氨，同时也使用氨为燃料。它配备了专门的氨燃料处理、储存及安全系统。在完成即将进行的试航后，这艘船预计将于2026年11月交付。

海事港务局局长洪伟强说：“我们希望这艘船的成功开发，能让整体行业对氨作为船用燃料抱有更强的信心。”

东太平洋航运公司首席执行官迪科（Cyril Ducau）指出：“‘Terra Clove’号的命名，标志着在推动氨作为一种可行的船用燃料这一进程中，迈出了重要的里程碑。”