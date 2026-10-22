新加坡交易所（SGX）与菲律宾证券交易所（PSE）签署合作备忘录，进一步深化两家交易所在存托凭证、交叉上市和市场准入方面的合作。

新交所星期四（10月22日）股市闭市后披露，两家交易所在亚细安资本市场组织（ASEAN Capital Markets Forum）场边签署合作协议，共同探索更便捷的途径，让发行人能够跨越两个市场获得资金，同时通过更广泛的产品，为投资者提供更多投资和交易机会。

这些机会包括围绕市场共同投资主题构建的交易所挂牌基金（ETF）、衍生品，以及与市场参与者更紧密的互动以支持这些举措。

双方也将与监管机构和其他市场参与者合作，解决支持这些举措所需的监管和运营方面的考虑因素。

新交所首席执行官罗文才指出，亚细安的增长故事正日益吸引着全球投资者的关注。加强市场间的联系，不仅能让更多企业更容易把握机遇，还能为它们提供更多渠道，触达区域内的资本和投资者。

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“我们与菲律宾证券交易所的合作，旨在以务实的态度构建这些联系，涵盖市场准入、新型投资产品等方面，从而拉近我们的市场距离。”

新交所的股价星期四收跌0.19%至20.84元。