在新加坡房地产组合表现强劲的带动下，新达信托（Suntec REIT）截至9月底第三季每单位派息同比增加13.4％至2.017分，可派发收入则同比强劲增加14.3％至5990万元。

信托将在11月27日派息，股票注册截止日期是10月30日。

新达信托的管理公司星期四（10月22日）闭市后发布业务报告时指出，从运营层面来看，可派发收入和每单位派息分别是同比增长18.8%和18.0%，这主要是由于2025财年第三季回计了此前计提的澳大利亚预扣税拨备。同比表现强劲，主要得益于新加坡办公楼及零售房地产组合更稳健的运营表现，以及融资成本的下降。

管理公司总裁钟奇雄表示：“这些业绩反映了新达信托稳健的基本面，得益于我们优质的房地产组合以及具有韧性的收入来源。我们将继续致力于优化房地产组合、强化资产负债表，并为单位持有人提升长期回报。”

新达信托在9月底的每单位净资产值为2.04元（一年前为2.03元），总负债率为43.0％（一年前为41.5％）。

在第三季，它的房地产组合总营收同比增加5.2％至1亿2360万元，净房地产收入同比增加6.2％至8340万元；办公楼和零售房地产的承诺租用率分别达99.6％和98.6％，租金调升率则分别达7.3％和11.2％。

谈到业务前景，管理公司表示新加坡办公楼市场预期将保持韧性，因为核心中央商业区办公楼面供应有限而且空置率低。信托的新加坡办公楼房地产组合的租用率预计将保持高位，2026财年全年租金调升率料达到5％至10％。办公楼组合的表现预计将改善。

新加坡零售房地产组合的表现也预料将改善。管理公司表示，预计新达城商场（Suntec City Mall）的租用率将保持高位，全年租金调升率料在10%左右。

管理公司也预计新达会展中心（Suntec Convention）2026年的表现将保持平稳，2027年则有望实现增长。

新达信托星期四股价收平于1.36元。