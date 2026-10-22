巴克莱银行（Barclays）宣布，会在今年裁减约5000个职位，相当于职员总数的5%。银行将利用人工智能等技术以削减成本。

据《联合早报》了解，多数削减的职位属于科技部和营运部，对新加坡分行的影响预计不大。

此外，巴克莱银行上月刚宣布，在新加坡开设私人银行财富中心，加大亚洲区域的财富管理业务布局。

根据路透社报道，这家总部位于伦敦的银行，在今年上半年已削减了1000个职位，其余的将在今年内削减。大约60%受影响的职位属于支援型职务，包括软件开发员。

截至去年底，银行在全球聘有9万3000人。

巴克莱银行首席财务官克罗斯（Anna Cross）向媒体透露，这是大型银行释放出的一个明确信号，表明人工智能可以让企业减少这类职员。

银行指出，正在结构性地削减成本，以腾出空间用于投资。银行正致力于精简组织架构，并在人工智能的驱动下提升效率。

在宣布裁员计划的同时，巴克莱银行公布了第三季财报，取得净利23亿英镑（约39亿新元）。这一数字较去年同期增长12%，但低于分析师的预期，主要原因是固定收益交易业务表现不佳。

巴克莱银行首席执行官文卡塔克里斯南（C.S. Venkatakrishnan）就银行的固定收益交易表现说：“我感到很失望，请放心，我会密切关注这一问题。”

他将业绩不佳归咎于当季市场波动剧烈，尤其是利率和信贷产品的交易表现疲软。

银行指出，第三季度采取了总额约2亿英镑的“结构性成本削减措施”。这是银行长期计划的一部分，旨在通过更多地应用科技手段，来降低包括员工薪酬在内的各项支出。