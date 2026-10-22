新加坡国内及跨境财富额在过去一年稳步扩大，高净值（HNW）客户的平均资产达到150万美元（约192万新元），较2025年的141万美元增长了6%。

花旗财富（Citi Wealth）和金融信息机构RFI Global星期四（10月22日）联合发布一份名为《心系新加坡，放眼全球机遇》的报告指出，在新加坡，富裕客户（Affluent）在各金融机构的平均管理资产也增长了5%，达56万5000美元以上，高于2025年的53万7710美元。

报告表示，新加坡作为亚洲各地财富流入目的地的吸引力正在增强。从2022年至2025年间，各个北亚市场流入新加坡的富裕客户跨境银行资金都有所增长，以中国大陆居首，2025年的占比为16%。

值得一提的是，台湾客户在新加坡入账的离岸资产管理规模平均为32万2944美元，约为中国大陆客户（10万8205美元）和香港客户（10万5624美元）平均水平的三倍。

对于来自这三个北亚市场的客户而言，分散投资和获取更高回报始终是在新加坡使用银行服务的首要原因，以及对风险管理的要求。

报告透露，新加坡法律的确定性、政治稳定性及成熟的私人财富生态体系，使其具备有利条件，能够支持财富从创造走向制度化管理的转变。

印尼和马来西亚是区域主要资金来源地

报告显示，新加坡作为全球财富中心与记账中心（booking centre），持续吸引着来自亚洲各地的财富，其中印尼（占跨境银行客户的41%）和马来西亚（占36%）是主要的区域资金来源地。

此外，新加坡的高净值投资者正日益转向专业基金管理，以排除投资决策中的情绪干扰并利用专业基金经理的专长。新加坡高净值投资者的共同基金（mutual fund）持有率从2022年的11%增长近两倍，在2026年达到31%，领跑亚洲，高于印度（24%）、韩国（17%）、香港（16%）和中国大陆（7%）。

报告中的调查结果显示，投资者更倾向于“混合咨询模式”（Hybrid Advisory Model），即利用人工智能加速分析和准备工作，同时依靠客户经理提供情境判断、情绪支持和战略执行。

在财富传承方面，约四分之三的新加坡富裕人士已经或打算制定遗嘱或财富继承计划，在各年龄段均领先于区域同行。

花旗银行南亚财富业务主管及花旗银行新加坡首席执行官姚文娴说：“新加坡作为国际财富管理中心，对投资者具有吸引力，是因为我国拥有稳定的营商环境，并与全球市场联系紧密。随着财富日益国际化，客户正寻求本土市场以外的机遇，同时也希望获得值得信赖的专业建议，以应对日趋复杂的投资环境。 ”