受高额投注玩家到访减少及博彩赢率走低影响，滨海湾金沙（Marina Bay Sands）截至9月底第三季业绩表现疲软，经调整息税折摊前盈利（Adjusted Property EBITDA）同比下滑20.6%至5亿9000万美元（7亿5300万新元）。

根据母公司拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas Sands）于美国时间星期三（10月21日）发布的业绩，滨海湾金沙的盈利下跌，因为赌场营收下跌所致。这也拖累了集团的盈利表现。

在第三季，滨海湾金沙的净营收同比下降9.9%，从一年前的14亿3600万美元降至12亿9400美元。其中，赌场的营收同比下跌14.9％至9亿1600万美元，其他业务的营收都取得同比增长或基本持平。

在财报电话会议上，拉斯维加斯金沙集团主席兼首席执行官杜蒙特（Patrick Dumont）指出，在最近一个季度中，那些“最高端”的客户并未到访赌场，具体原因不明。

他说：“我们只知道，许多非常高端的客户到访频率有所降低。”

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他指出，这种情况在新加坡和澳门均发生。

“我想说的是，在我们看来，这一季的表现并不能反映我们在新澳两地的真实盈利能力。”

博彩“赢率”（hold percentage）也影响了新加坡赌场第三季的业绩，进而波及盈利率和盈利水平。在博彩业中，“赢率”是指赌场营收（从玩家投入的赌资中留存下来的金额）相对于玩家投入的赌资的比率。

杜蒙特说，如果滨海湾金沙在“滚动投注”（rolling play）业务中的“赢率”能达到预期水平，那么它的息税折摊前盈利本可多出400万美元，达到5亿9400万美元。

除了博彩业务之外，滨海湾金沙的其他业务皆有所改善。在第三季，酒店客房营收同比增长5.2%，达到1亿6200万美元；客房平均收入（RevPAR）达到994美元，较上年同期增长6.1%；餐饮业务营收同比增长9.5%，达到1亿零400万美元；商场营收为7000万美元，较上年同期增长1.4%；会议、零售及其他业务贡献了4200万美元营收，同比增长2.4%。

至于拉斯维加斯金沙集团，它第三季净利同比下跌28.3%，报3亿5200万美元；调整后房地产息税折摊前盈利同比下滑16.7%至11亿2000万美元；净营收同比减少3.5%至32亿2000万美元。它宣布第三季每股派息0.30美元，将于11月10日派发。