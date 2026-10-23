面对人力挑战，企业或可把目光投向一群常被忽略的人才。霸王茶姬、工业洗衣服务业者Systematic Laundry & Healthcare Services及糕点品牌Edith Patisserie，在官方机构新协立和各种学院的就业协助与员工家属支持下，通过岗位配对、流程调整和持续辅导，让残障员工发挥所长。企业拓展人才来源，员工获发展机会，家属也更安心，多方协作实现共赢。

新加坡协助残障者自立局（SG Enable，简称新协立）委托的一项研究，调查本地30家聘用残障者的企业，归纳出四项益处：员工更有使命感、企业更重视学习与创新、流程更简明并善用数码工具，以及更以顾客为中心。

这些发现说明，包容性招聘（inclusive hiring）的价值不只在于填补人手空缺。新协立就业与终生学习系高级署长周振兴说：“聘用残障者，是看见一群往往被忽略的人才，以及他们能够为职场带来的长处。”

当雇主着眼于能力、安排合适岗位，包容性就业既能回应人力需求，也能增强企业实力。以下三家企业以不同方式，将这些益处落实到日常工作中。

沟通方式不同 工作标准不变

两位调茶师黄明森（前排左二）和莫哈默萨拉赫丁（后排中）凭借出众的领导能力以及积极向上的责任感，双双晋升茶姬无声门店助理店长。（霸王茶姬提供）

霸王茶姬（Chagee，简称茶姬）位于新加坡国立大学的无声门店，即使在繁忙时段，信息传递也无须依靠喊话。

前台原料快用完时，听障调茶师通过平板电脑通知厨房；泡茶完成后，机器亮起红灯，取代声音提示。顾客也可用纸笔直接与员工沟通。这些简单调整，让员工在尖峰时段和大量外送订单中，仍能清楚接收信息、及时完成工作。

霸王茶姬新加坡总裁温玮伦（39岁）说：“包容性就业并不是降低职场标准，而是思考如何让不同的人具备所需条件，达到同样的要求。”

茶姬自2024年10月在本地推行包容性招聘，目前聘有16名听障员工。他们通过新加坡聋人协会（SADeaf）、听障社群及公开招聘渠道加入，担任调茶师、高级调茶师、助理店长和店长。

温玮伦指出，声音提示对多数员工有效，却可能成为听障员工的障碍。增加视觉提示、调整信息传递流程，往往就能让工作更顺畅。“沟通方式可能不同，但不代表能力或生产力较低。”

茶姬新加坡团队成员在国大手语门店开幕前，也参与由手语导师主持的培训，掌握与听障同事沟通的实用技巧。（霸王茶姬提供）

营运执行员吴雪俐（30岁）说，公司由人力资源、培训及营运团队共同准备，提供传译支持和手语课程，也挑选愿意了解员工需要、耐心指导的店长。培训则在店内按个人需要进行，让员工在实际环境中学习，培训员也能调整进度、及时解决困难。

工作机会并不限于入门岗位。28岁的莫哈默萨拉赫丁（Muhammad Salahuddin Bin Omar）已晋升助理店长，负责门店营运、培训、排班及团队支持。他说：“身为聋人，并没有阻止我成为领导者，以及在职业生涯中继续成长。”

31岁的黄明森也因表现优异晋升助理店长。他表示，顾客不熟悉点餐平板，他会主动协助，教他们使用手机应用点餐；如今，当队员未达要求，他会用文字、手语或示范直接沟通，因为他希望以耐心、有效沟通和以身作则来带队。“在茶姬，我学会的是，唯有好的领导才有能力建立一个大家能共同贡献、携手成功的环境。”

两人的经历说明，包容性招聘不只是吸纳人才，也能通过发展机会让人才留下来、走得更远。

温玮伦认为，成效不只是聘用人数，更要看员工能否留任、学习新技能、承担更多责任，并看见长远发展。“包容性招聘最大的商业价值之一，是让我们重新思考‘人才’的定义。不仅能让更多有能力的人加入团队，也促使我们把工作流程和沟通方式设计得更清晰、更有效率。”

循序调整 让员工独立上手

王秋明（右）表示，来自社会服务机构MINDS的特需员工（左）入职前后，新协立及合作机构也实地了解工作环境，协助重新设计职责，并持续跟进。（Systematic Laundry & Healthcare Services提供）

工业洗衣服务业者Systematic Laundry & Healthcare Services于2018年扩建中央洗衣厂，需要更多人力，因此让15名特需者参与兼职试工。如今，公司215名员工中有33名特需者，占15%。

总经理王秋明说，洗衣厂机器多，安全始终是首要考虑。员工先从手工折叠衣物等低风险任务做起，由主管指导，熟悉后再按能力增加职责。公司不要求所有人以相同步伐前进，而是在确保安全的前提下，让他们发挥所长。

黄胤羲2018年入职时需要不断指导，经过培训后逐渐掌握工作并晋升主管，如今也负责指导新员工。从接受帮助到帮助别人，她让公司看见特需员工的发展潜能。

一名退休父亲则每天陪儿子到折叠区工作。儿子听不明白指示时，主管先向父亲说明，再由他用儿子熟悉的方式转达。公司希望这名员工逐渐独立，让父亲日后能安心放手。

王秋明指出：“包容就业需多方合作。”除了企业招聘、家属支持，新协立与合作机构协助岗位配对、评估工作环境、调整职责并持续跟进。

“厂内所雇用的特需员工，约每10人就由一名职业辅导员跟进，协助他们熟悉环境和工作，也帮助主管更清楚地讲解任务。”

他强调，聘用特需者并非慈善，而是建立互相配合的工作伙伴关系。这不仅拓宽人才来源、缓解人力需求，也让公司发掘自律可靠、重视品质的员工；他们掌握工作后，速度并不逊于其他同事。

“同事们也在共事中学会耐心聆听、以同理心理解他人，让团队合作更加紧密。”

按强项配对 员工稳步成长

品牌联合创办人陈淑姝（左二）十分满意卓欣怡（左一）的表现，她将在12月转正，并表示很感谢店长与同事的鼓励与支持。（Edith Patisserie提供）

在糕点店Edith Patisserie，20岁的卓欣怡经过九个月学习，已能独立调制饮料、理解订单，以及处理现金和电子付款。这名自立达高级特别学校（APSN Delta Senior School）的学生最拿手的饮料是冰咖啡和浓咖啡（kopi gau），甚至有顾客为了她调制的饮料而再次光顾。

她最初需要时间熟悉付款系统，在主管、同事和职业辅导员支持下，逐渐能够独立照顾柜台及饮料工作站，毕业后也可能全职加入公司。

公司35名员工中，有五名特需者，分别在中央厨房及门店工作。联合创办人陈淑姝说，员工需要各不相同，公司会延长工作试用期、调整职责，或先安排较短班次、较安静的工作区域，再逐步增加任务。

支持有时只是一件小工具。一名员工起初难以把产品切得整齐，职业辅导员与学校助制作3D打印切割辅助工具。陈淑姝说，配合指导与鼓励，他的生产力至少提升至原先的3.75倍，能在相同时间内完成更多工作，更好地参与日常生产。

21岁的黄宇恒则从糕点助理开始学习，至今已发展至能够指导新学员。公司关注的不只是员工能否完成眼前任务，也包括他们能否建立信心，承担更多责任。

陈淑姝认为，包容性招聘既回应企业的人力需要，也为员工创造有意义的工作，帮助他们更独立，让照顾者安心，是雇主、员工与照顾者的“三赢”。

不只协助入职 更支持长期发展

不少雇主未必意识到，这些不足不仅可由新协立等机构的专业支援填补，也有不同组织的职业辅导员从中协助岗位配对、培训与入职适应。

新加坡自闭症资源中心的职业与职能培训中心（Employability and Employment Centre，简称E2C）高级职业辅导员赵宽茂受访时就指出，持续就业有三个关键：岗位符合个人强项与兴趣、培训涵盖工作与职场技能，以及雇主提供清楚沟通和适当支持。

他的一名服务对象此前做过三份工作，每份最长约六个月。经过评估，辅导员为他配对邮局工作，让他发挥细心、准确的长处，并明确邮件分类、工作步骤和时间表，帮助他逐渐独立。如今，他已任职近三年。赵宽茂也在他有需要时持续给予职场协助，例如引导他应对工作上的变动，同时不断建立其自信与独立能力。



E2C数据显示：

约95%服务对象持续就业超过一年

约70%服务对象持续就业超过三年

超过400人获得逾30名辅导员提供的就业支持

从合适岗位开始 雇主无须独自摸索

雇主的顾虑，需要实际指引回应。残障人士家庭定心与保障工作小组（Taskforce on Assurance for Families with Persons with Disabilities）发现，一些雇主在识别和重新设计岗位、判断所需调整方面，缺乏信心与实务知识，希望获得更清楚、更具行业针对性的指导。

明年6月起，新协立将设立一站式就业扶助处（Employment Support Office），与业界伙伴协助雇主设计岗位，并为残障者衔接培训、职业咨询及就业支持。

届时，数项现有津贴将整合为单项残障人士雇用津贴（Enabling Employment Grant），用于调高的薪金补贴并延长补贴时长、支持雇主聘请导师、提供培训等用于建立聘用、支持及留住残障员工的能力：

高达20%工资补贴（每人每月最多400元）

高达90%培训与岗位重新设计资助

高达4万元雇主发展资助

新协立就业与终生学习系高级署长周振兴说：“雇主无须独自摸索如何落实包容性招聘。”新协立可协助配对岗位与人选、评估职场需要、调整工作，并连接培训、职业辅导与后续支持。

新协立将在11月10日举办2026年包容残障就业标志商业大会（Enabling Mark Business Conference），供商界领袖交流实际做法；同日举行的第四届包容残障就业标志奖（Enabling Mark Awards）颁奖礼，则表扬推动残障者就业的机构与个人。

周振兴建议，企业可先从一个岗位着手，了解工作要求与求职者长处，再提供适当支持，并根据经验和反馈逐步改善，从中发掘人才与更好的工作方式。

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【本文由新加坡协助残障者自立局呈献】