超过九成的酒店业总裁认为，到2030年旅客的酒店预订将由人工智能（AI）主导，成为最具影响力的预订渠道；选择线上旅行社的仅占18%。

国际酒店联盟（Global Hotel Alliance）星期三（10月21日）发布2027年亚太区酒店品牌总裁展望报告指出，人工智能代理可能在未来几年，从根本改变旅客搜寻、预订酒店的模式。

今年8月针对亚太区30个酒店品牌总裁展开的线上调查显示，91%的总裁预期，人工智能代理在2030年前会成为最具影响力的预订渠道，比率高于87%的全球总裁预期。

排名第二的最具影响力渠道是酒店品牌网站和应用程序（55%）、忠诚计划平台（36%），而认为线上旅行社有显著影响力的受访者仅占18%，远低于全球30%的比率。

亚太区酒店品牌总裁也预计，人工智能将影响旅客的酒店预订决策，AI推荐是影响酒店选择的首要因素，重要性高于目前的地点／地理位置，以及体验／活动考虑因素。

报告因此指出，酒店业者不仅要考虑未来的需求来自何处，也必须考虑如何在AI对旅行计划、酒店选择方面影响力越来越大的前提下，保持知名度和与顾客的直接关系。

优化品牌内容与故事 提升AI搜索发现率

在星期三举行的圆桌会议上回答《联合早报》的提问时，国际酒店联盟总裁哈特利（Chris Hartley）说，很大程度上品牌的内容和故事，如何出现在AI的发现过程是关键。

哈特利说：“如果我们在正确的位置放置了正确的内容，那么这些大语言模型就会开始将这些内容纳入主动搜索中。”

他也认为，未来整个客户旅程都可能采用AI，但这不仅复杂，也牵涉大笔资金。客户最终会觉得，与品牌建立良好的关系才能让他们获得最佳服务。

远东酒店集团董事经理罗恩（Mark Rohner）指出，利用AI还在初步阶段，集团在现阶段主要专注于搜索发现，正重新设计网站和改进一些描述，以对客户的提问做出更好的答复，提高AI代理纳入酒店选择建议的概率。

另一方面，远东酒店集团也将在明年4月1日起，加入国际酒店联盟。旗下位于新加坡、马来西亚和日本的20家酒店与六家服务式住宅，共6212间客房将纳入国际酒店联盟的全球组合中。

这项合作进一步巩固国际酒店联盟在亚太区的地位，也让远东酒店有机会借助联盟的忠诚计划，接触全球3800万名会员和利用该奖励计划。