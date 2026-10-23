新加坡整体私宅价格增速加快，第三季环比增长1.4%，但销量环比大跌44.7%。

市区重建局星期五（10月23日）公布的确切房地产数据显示，第三季整体私宅价格的环增幅，高于第二季的0.5%增幅。

非有地私宅价格整体上升1%，扭转第二季的下滑0.1%。

在各区非有地私宅表现方面，代表大众私宅的中央区以外（OCR）私宅价格第三季上升2.3%，扭转了第二季的下滑0.1%。

代表高档私宅的核心中央区（CCR）私宅价格延续涨势，在第三季微涨0.3%，但低于第二季的1.8%增幅。

代表中档私宅的其他中央区（RCR）私宅价格则维持不变，第二季则环比下滑1.2%。

有地住宅价格也继续上升，在第三季增长2.9%，略高于第二季的2.5%增幅。

若以今年首三个季度的表现来看，整个私宅市场的价格平均每季增长0.9%，与去年同期相近。

在私宅供应方面，发展商在第三季推出1140个未完工的新单位供选购，环比少了36%。私宅市场买气下降，发展商在第三季售出1183个单位（不包括执行共管公寓），比第二季的销量跌44.7%。

私宅租赁市场却越加活跃，租金在第三季上升1.3%，高于第二季的0.7%。

更多买家选购转售私宅，在第三季占所有私宅交易的73.9%，高于第二季的62%。交易量则表现保持平稳，第三季有3801个转售私宅单位售出，与第二季的3813个相近。