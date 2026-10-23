投资者避险情绪高导致星期四（10月22日）隔夜美股走软。科技巨头的溃败和中东地区不断升级的敌对行动，促使投资者转向债券避险。

纳斯达克指数闭市下挫2.6%，标普500指数收跌1.21%，道琼斯工业指数横摆，闭市微升0.02%。

受人工智能相关股票暴跌加剧、法国市场动荡，以及中东紧张局势再度升级等避险因素推动，美国国债收益率曲线全线飙升。市场的避险情绪使到10年期债券收益率跌至4.95%，一个月来首次跌破5%。

新加坡海峡时报指数星期四跌22.85点或0.42%，收于5415.14点。

从期货指数来看，日本、澳大利亚和韩国股市星期五（23日）都指向跌盘。

以下是星期五可关注股票：

1）凯德中国信托（CapitaLand China Trust） 在股市开市前发布业绩报告。今年前九个月，信托的净房地产收入（NPI）比去年减少3.9%，达8亿2060万人民币（约1亿5700万新元）。由于信托脱售湖南长沙购物中心雨花亭，加上其他四个商场的入驻率和租金较低，以致前九个月的零售收入同比滑落5.1%。商业园和物流园的收入也比去年低4.1%。

以第三季来看，信托的收入达3亿9970万人民币，同比减少4.1%，净房地产收入2亿5960万人民币，同比跌5.1%。

信托积极管理资本促使平均借贷成本降低，与去年相比利息支出节省了14%。根据总租金收入计算，加权平均租约到期为2.1年。

凯德中国信托单位价星期四收报0.605元，无变动。

2）吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT） 盘前宣布，今年前三个季度的可派发收入增长16.7%至约2亿2800万元，每单位派息增加11.7%至8.571分。

在正向租金调升率加快，以及收购东京数据中心3的带动下，信托前九个月的净房地产收入增长13.1%至3亿1680万元，总营收增长13.3%至3亿6530万元。

信托的平均杠杆率为36.2%，比第二季增加220个基点。平均债务成本则为2.6%。

吉宝数据中心房地产投资信托单位价星期四报2.05元，起0.49%。

3）海庭（Seatrium）盘前宣布，获得长期合作伙伴Karpowership新的合同，负责开发、重大改装和集成Karpowership第三代支持氢能的动力船。

根据合同，海庭将负责五艘动力船的重大改装工程和集成工作。预计第一艘需改装的船将在明年年底驶入海庭在大士的船厂。海庭股价星期四报1.78元，跌2.73%。

4）综合保健集团（Alliance Healthcare）开盘前要求暂停交易，待发布消息。

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