新加坡宣布推出迄今金额最大的工业脱碳研发基金计划（Industry Decarbonisation Funding Initiative），总额为1亿4300万元，以加速低碳技术的开发，协助技术进一步商业化和部署。

副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇星期五（10月23日）在首届新加坡工业脱碳论坛（Singapore Industry Decarbonisation Forum 2026）上致词时，宣布推出这个计划。

目前，新加坡工业占全国碳排放的约65%，降低工业排放对实现新加坡的气候目标至关重要。他说：“如果没有大幅减少这些排放，我们无法到2050年时实现净零。

“但我们在使它们脱碳的同时，也必须保持这些工业的竞争力。”

鉴于制造业是新加坡经济的重要支柱，颜金勇说：“随着我们迈向低碳的未来，我们必须帮助我们的工业成功转变，以便它们继续成长和提供良好的工作。”

政府今年早前从研究、创新与企业计划2030（RIE 2030）拨出8亿元设立脱碳大挑战（Decarbonisation Grand Challenge，简称DGC），支持在不同创新阶段的有潜能技术，从研发、转化到规模化及展示阶段。

最新的1亿4300万元工业脱碳基金计划，是从上述拨款中拨出，支持更早期的技术开发。新计划由新加坡经济发展局（EDB）和新加坡科技研究局（A*STAR）的先进能源与脱碳办公室（Advance Energy and Decarbonisation Office，简称AEDO）联合主导。

政府拨一亿元资助企业脱碳研发 承担最高75%成本

1亿4300万元中，1亿元将拨给全新的工业、创业与企业脱碳研究计划（Decarbonisation Research for Industry, Ventures, and Enterprise, 简称DRIVE），专门资助由企业启动的研发项目。

企业可与公共研究机构合作研发，借助这个计划共同分担研发成本。政府将资助合格项目最高达75%的研发成本，即日（10月23日）起接受企业申请资助。



颜金勇也宣布，之前在低碳能源研究计划下取得成果的五个项目，将获得低碳能源研究规模化资助计划（LCER Scale-up Grant Call）进一步资助总计6500万元，支持这些技术在实际工业环境中规模化。



政府也投资6200万元在裕廊岛建设一个共用基础设施，称为低碳科技转换试验台（LCT3），帮助企业试验和展示低碳科技工业应用及规模化，无需自己建设试验设施。这个试验台设在裕廊岛上的新科研化学、能源与环境可持续发展研究院（A*STAR ISCE2）内。

颜金勇星期五为设施主持动土仪式。设施首批工业用户是IHI Corporation、Amogy公司以及Metha8公司。这些企业与新科研的合作，包括研究碳利用和低碳氢科技的规模化。这些项目推进不同的技术路径，可能帮助新加坡解决工业脱碳需要。



与此同时，政府也致力于为新解决方案的应用，如生物甲烷，发展可靠的供应、商业安排和管制框架。

颜金勇说，去年宣布设立的生物甲烷监管沙盒已踏出新的一步，委任三家发电公司为聚合商，负责进口生物甲烷和聚合供应与需求。预计它们2028年底可开始进口生物甲烷。