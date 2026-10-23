新加坡经济发展局（EDB）星期五（10月23日）宣布，委任三家发电公司试验进口及供应生物甲烷（biomethane），它们是我国300兆瓦生物甲烷监管沙盒（sandbox）的合作伙伴，负责聚合生物甲烷的供应与需求，预计受委发电公司2028年底可进口第一批生物甲烷。

受委的三家发电公司是：吉宝能源（Keppel Energy）、胜科公用事业（Sembcorp Utilities）以及大士能源发电（Tuas Power Generation）。它们如今是我国生物甲烷沙盒的供需聚合商，为期15年。



新加坡去年宣布设立一个最高可达300兆瓦（megawatt）电力容量的监管沙盒，以推动生物甲烷供应链发展，并鼓励主要业者采用生物甲烷发电以及工业应用。

监管沙盒如同一个试验框架，让业者在受监管的环境中，测试进口生物甲烷所需的商业、管制和运营安排，这有助制定框架，采用生物甲烷作为脱碳途径之一。

这个在新加坡监管沙盒下进行的生物甲烷试验进口计划，是东南亚首创，为生物甲烷的更广泛采用铺路，是新加坡加速脱碳的重要一步。

生物甲烷是天然气的可再生替代品，由厨余、动植物残渣等产生的沼气提炼成接近纯甲烷的气体，化学成分与化石燃料来源的甲烷完全相同，但价格比化石天然气（fossil natural gas）高。

不过，由于生物甲烷能直接接入现有设施使用，无须进行昂贵的设备改造，因此比起其他可再生能源，能节省许多设施成本。

这个沙盒将测试进口生物甲烷需要的商业、管制和运营安排，协助制定更广泛采纳生物甲烷的框架。沙盒将运行15年。

受委发电公司每年从区域和国际进口生物甲烷，最高可达300兆瓦，并供应生物甲烷气体或由生物甲烷产生的电力给新加坡的数据中心和工厂。这个300兆瓦的供应量，足以满足约60万组屋家庭每年的能源需求。

新加坡经济发展局执行副总裁林炜人说：“这个生物甲烷监管沙盒是个重要的试验，要帮助新加坡发现制造业和数据中心的新脱碳路径。通过与我们委任的发电公司和行业伙伴合作，我们旨在发展一个可行和可持续的生物甲烷生态系统，并建立所需能力以便支持它将来得到更广泛的应用。”