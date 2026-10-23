受到脱售资产和四个商场入驻率与租金较低的影响，凯德中国信托（CapitaLand China Trust）第三季的净房地产收入同比跌5.1%。在积极管理资本之下，利息支出节省14%。

发布业绩报告后，信托单位价一度上升2.5%，触及0.62元。

凯德中国信托（CapitaLand China Trust）星期五（10月23日）发布的业绩报告显示，今年第三季的净房地产收入（NPI）达2亿5960万人民币（约4970万新元），比去年同期的2亿7350万人民币少了5.1%。第三季的总收入接近4亿人民币，比去年低4.1%。

以今年前九个月来看，信托的净房地产收入为8亿2060万人民币，比去年减少3.9%。若以新元计算，因为人民币汇率同比上升2.6%，净房地产收入则增加1.9%。

由于信托脱售湖南长沙购物中心雨花亭，加上成都新南、北京大峡谷和望京，以及哈尔滨的埃德蒙顿四个商场的入驻率和租金较低，导致前九个月的总营收同比滑落4.8%至12亿2230万人民币。

由于商业园与物流园的表现逊色，使这部分的营收同比下跌4.1%。今年首三季商业园租金调升率（rent reversion）为负12.6%，而物流园的租金调升率则有所好转，从2025财年的负24.5%改善至今年9月的负1.3%。

此外，信托积极管理资本促使平均借贷成本降低，与去年相比，利息支出节省了14%。根据总可出租面积（NLA）计算，资产的加权平均租约（WALE）为2.4年。

中国经济政策与工业活动态势有助于经济增长，尤其是高科技生产、科技服务和策略性工业将继续支撑商业园和物流园的需求，零售消费也将因为刺激举措获得支持，信托预计这些利好因素影响会随时间推移出现。

截至星期五早上11时零9分，凯德中国信托单位价上涨1.65%至0.615元。