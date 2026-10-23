吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）今年前三个季度的可派发收入增长16.7%至约2亿2800万元，每单位派息增加11.7%至8.571分。

信托星期五（10月23日）开市前公布今年前九个月的业绩表现，推动信托单位价在盘中一度上涨4.9%，达到2.15元。

信托前三季的总营收上升13.3%至3亿6530万元，房地产开销减少14.9%，促使净房地产收入（NPI）增长13.1%至3亿1679万元。

信托说，净房地产收入增加主要由正向租金调升率加快，以及收购东京数据中心3所带动。然而部分利好则因为脱售德国Kelsterbach数据中心，以及英国卡迪夫（Cardiff）数据中心无收入所抵消。

信托前三季的平均借贷成本为2.6%，与今年上半年持平，平均杠杆率则比6月底增加220个基点，达36.2%。利息覆盖率（Interest coverage ratio）则因为首购提高借贷而降低0.4倍，达到6.5倍。

展望未来，信托表示中东紧张局势，继续对能源价格和通货膨胀风险施加压力，利率有可能维持高位，也可能再上升。不过，数据中心的基本面仍保持韧性，新供应继续由需求增长吸纳，亚太区和欧洲的空置率，分别维持在平稳的7%和7.3%。

此外，人工智能（AI）被企业广泛采纳，预计到了2030年将占亚太区数据中心需求的一半。西方与中国的超大规模数据中心营运者（hyperscalers）2024年至2026年之间，在亚太区承诺了1600亿美元 （2044亿新元）的投资。

信托预计，面临强劲需求与供应限制局面，将支持积极市场态势。

截至星期五下午2时许，吉宝数据中心房地产投资信托的单位价涨了3.42%，报2.12元。