投资于美国人工智能公司Anthropic的新加坡政府投资公司（GIC），有望在这家科技公司上市后获得大量收益。

彭博社引述消息人士报道，新加坡政府投资公司自去年开始投资Anthropic，在额外注资45亿美元（57亿新元）后，持股额达到约1%。

Anthropic今年8月同GIC和麦格理资产管理公司（Macquarie Asset Management）建立战略合作关系。

GIC对彭博社的询问不予置评。

Anthropic的上市规模可能多达2万亿美元（约2.55万亿新元），Anthropic预计将在未来几天内提交首次公开售股文件，正式启动上市程序。这不仅将大幅推高Anthropic的七名联合创始人的身家，还会让公司数千名员工中的许多人摇身变为百万富翁。

公司的早期投资者也将从中受惠。去年才开始注资Anthropic的资本投资公司Iconiq Capital，已投入超过60亿美元。

消息人士指出，若根据最新的9650亿美元的私人市场估值预计，Iconiq的股权价值可能达到170亿美元。Anthropic若以2万亿美元的估值上市，Iconiq的股权价值有望上升一倍。

红杉资本（Sequoia Capital）直到今年初才首次向Anthropic注资。不过，红杉的30亿美元注资已换得约1%的股权，有望带来可观的回报。