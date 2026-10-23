新加坡交易所（SGX）总裁罗文才在星期五（10月23日）举行的股东大会上宣布，他已与集团主席分享看法，认为现在应开始为总裁职位的最终交接作准备，但目前没有设定具体的交接日期。

罗文才在股东大会结束前发表声明说，新交所目前处于更强劲的地位，业务更加多元化，股票市场重新展现动力，同时已在衍生产品和外汇市场建立全球业务，并拥有多个增长引擎。

他说，新交所目前拥有明确的战略方向、能力强的领导团队以及进一步发展的动力，因此现在开始规划领导层交接，是在“实力更强”的情况下为未来作准备。

罗文才说：“我最近与主席分享，我们应该开始为总裁职位最终的交接提前规划。”

他强调，这项工作旨在确保顺利、无缝地完成交接，同时维持新交所的战略、业务以及与各利益相关者的关系。

今年62岁的罗文才自2015年7月出任新交所总裁，至今已超过11年。新交所官方资料显示，他于2015年7月14日正式上任。

他目前的合约至2027年7月中旬届满。他说，因此仍有充足时间与主席及董事会仔细规划和落实有关安排，而新交所目前不会为交接设定具体日期。

他说：“重要的是把这件事做好，以公司、员工和股东的最佳利益为依归，并确保新交所的发展动力和雄心保持在正确轨道上。”

罗文才：目前仍会推动新交所增长

罗文才也强调，继任规划并不意味着他即将离开新交所。他说，自己对新交所的雄心“比以往任何时候都更大”，接下来希望加快增长、扩大全球业务版图，并把新交所带到新的水平。

新交所主席许文辉也在股东大会上透露，罗文才“不会很快离开”，并说罗文才已经启动一项专业的继任安排。

他指出，罗文才任内推动新交所从现金股票市场转型为全球多资产交易平台，衍生产品业务成为集团的重要业务，同时也继续发展交易所挂牌基金（ETF）和证券存托凭证（SDR）等新业务。

许文辉也以截至今年6月30日的表现形容罗文才任内的成绩：新交所股价较他上任时上涨216%，税后净利增长112%，集团市值增加252%。