受服务、零售与其它商品以及私人交通费涨幅放缓，新加坡的核心通胀由8月的2.2%回落至9月的2.0%。

新加坡金融管理局和贸工部星期五（10月23日）发布的最新消费价格指数（CPI）报告显示，9月整体通胀率也由8月的2.3%微降至2.2%。

分项来看，服务业通胀为1.7%，低于8月的2.0%，主要受点对点交通服务价格涨幅放缓及电信服务价格降幅扩大驱动；零售及其他商品通胀由1.8%降至1.2%；食品通胀微升至2.4%。电力与天然气通胀保持在8.7%，住宿通胀由8月的0.8%微升至0.9%。私人交通通胀则由8月的7.5%放缓至7.1%。

文告指出，短期内新加坡的进口成本压力仍将保持坚挺。能源大宗商品价格再度走高并维持高位，全球及区域食品价格也因投入成本增加和恶劣天气影响生产而面临上升压力。

不过，随着临时性供应中断的影响逐渐消退，进口通胀预计将在2027年期间有所缓和。

与此同时，国内价格压力预计保持温和。得益于持续的生产力提升，服务业的单位劳动力成本将受到控制。

此外，政府在医疗和教育等方面的补贴加强，也将有助于压低服务业通胀。