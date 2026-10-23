凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）

建议：买入

目标价：3.06元

闭市价：2.3元（2.22%）

凯德综合商业信托今年7月1日完成收购百利宫（Paragon），预计这资产将在2026年下半年，贡献完整六个月的收入。加上办公楼租金有望持续正向调升，将为信托的盈利增长提供支持。



与此同时，信托旗下淡滨尼广场（Tampines Mall）的资产提升工程已在今年第三季完成。原本由伊势丹百货（Isetan）占用的3万8000平方英尺空间，已重新规划为较小型的专卖店单位，带动租金上涨。截至今年6月，96％的提升工程涉及空间已获租户承租或进入深入洽谈阶段。香奈儿（Chanel）、迪奥（Dior）、丝芙兰（Sephora）等新品牌，将在下半年陆续开始租约。



信托也正分阶段推进资金大厦（Capital Tower）和狮城大厦（Plaza Singapura）的资产提升工程，预计分别在2027年第四季和2028年第四季完成，以尽量减少对营运及租金收入的影响。



由于信托今年下半年和2027年到期的办公楼租约，租金分别低于每月每平方英尺11.42元和11.87元的现行市场租金，预计仍能维持正向调升。考虑到百利宫收购带来的收入贡献，以及零售和办公楼租金增长潜力，我们维持“买入”评级，目标价3.06元。（大华继显）

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