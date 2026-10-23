持续烟霾和恶劣天气可能拖累新加坡旅游业复苏，中国银河证券国际（CGS International）因此把云顶新加坡（Genting Singapore）的目标价，从原本的0.67元调低至0.63元，并维持“持有”评级。

这家证券行星期四（10月22日）发报告指出，我国旅游业短期内缺乏增长催化剂。持续的烟霾和厄尔尼诺天气现象，预计将使第四季访客人数保持疲弱，进而影响云顶新加坡的非博彩业务收入。

根据新加坡旅游局的数据，今年第三季国际旅客入境人数同比下跌1.8%，9月份更是连续第六个月录得同比下降。

根据本地另一旅游度假胜地滨海湾金沙（Marina Bay Sands）的母公司拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas Sands）星期三（21日）发布的业绩，滨海湾金沙第三季净营收同比下降9.9%。此外，7月和9月的贵宾赌客业务量较疲弱，分别受到世界杯活动竞争，及9月开始出现的烟霾天气影响。

中国银河证券国际预计，云顶新加坡第三季经调整后息税折旧摊销前盈利（EBITDA）约为1亿8000万元，同比下跌19.2%，环比减少14.6%。

除了整体博彩市场疲弱，云顶新加坡旗下设施的翻新工程，包括迈克尔酒店（Hotel Michael）和康乐福豪华酒店（Crockfords Towers），也对非博彩业务表现造成影响。

报告指出，若博彩业务表现优于预期、市场份额持续扩大，以及成本控制带动盈利率改善，股价可能获得支撑。反之，访客人数持续下降、成本上升，以及未来六至九个月翻新工程带来的营运干扰，都是主要下行风险。

考虑到旅游业前景低迷，以及2027财年盈利增长缺乏明确动力，证券行维持“持有”评级，但调低目标价至0.63元。截至星期五下午近4时，云顶新加坡报0.59元，跌幅1.67%。

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