传慎控股（Tuan Sing Holdings）以6亿元收购裕廊东西城大厦（Westgate Tower）的全部商业办公单位。公司说，这能够进一步扩大它在本地的投资房地产组合，增加经常租金收入。

传慎控股星期五（10月23日）发文告宣布，旗下独资子公司Greenlane Land已签署买卖协议，收购Westgate Commercial和Westgate Tower两家公司的全部股权。这两家公司共同持有西城大厦全部商业办公单位。

西城大厦是一栋楼高20层的甲级办公楼，净可出租面积约30万5000平方英尺，共有295个分层地契办公单位，目前已承诺的出租率约为90%。

传慎控股指出，裕廊湖区定位为我国中央商业区以外最大的商业中心。这项收购将增加集团在裕廊湖区的房地产投资，并带来稳定的经常租金收入。

公司在我国的其他房地产项目，包括罗敏申路的18 Robinson、武吉知马杜尼安路的Dunearn Village，以及欧思礼坡的The Oxley。

传慎控股中午向新交所提出暂停交易。公司股价最后报0.28元，跌幅3.51%。