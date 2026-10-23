马来西亚和泰国央行加入新加坡金融管理局推动的BLOOM倡议，三国央行将与业界共同探讨如何让不同形式的数码货币跨机构、网络及国界使用，促进跨境支付与结算。

金管局星期五（10月23日）发文告宣布，马来西亚和泰国央行已作为政策制定机构成员，加入这项公私合作倡议。三国央行将与各自管辖区的业界参与者合作，针对数码货币的接受、兑换及结算制定共同方案。

BLOOM代表“无国界、流动、开放、在线、多币种”（Borderless, Liquid, Open, Online, Multi-currency）。这一倡议汇集政策制定机构、金融机构、支付网络及科技供应商，推动数码货币在跨境金融活动中的应用。

金管局指出，随着各地金融机构发展代币化存款、受监管稳定币等应用，加强协调对于支持数码货币有效跨境使用十分重要。

参与机构将聚焦三个领域：一是金融机构如何接受不同形式的数码货币用于跨境交易，以及交易对手方的合约和最终结算安排；二是推动不同数码货币系统跨网络及基础设施互联互通；三是将身份核验、制裁筛查及交易管控等保障措施纳入数码货币交易。

金管局说，通过制定实施框架，并协调商业与运营安排，BLOOM可减少金融机构分别与每个交易对手方或市场建立独立安排的需要，从而降低实施成本，加快相关服务推出市场。央行的参与则有助于确保方案充分考虑公共政策及监管要求。

这项倡议也迎来Airwallex、万事达卡（Mastercard）、马来亚银行（Maybank）、Monee、Nium、Ripple、ShopeePay、Visa及世界银行集团（World Bank Group）等新成员，共同推动数码货币在支付、资金管理及贸易融资领域的应用。

现有参与机构包括Anchorage Digital、蚂蚁国际（Ant International）、Circle、Coinbase、星展银行（DBS）、摩根大通（JP Morgan）、开泰银行（Kasikornbank）、华侨银行（OCBC）、Partior、施罗德（Schroders）、渣打银行（Standard Chartered）、StraitsX、Stripe、淡马锡（Temasek）、大华银行（UOB）及Xweave。

金管局副局长（市场与金融发展）梁新松说：“未来的金融体系将涉及多种形式的数码货币，在不同机构及市场之间流通。要充分发挥数码货币的效益，政策制定机构与业界参与者必须合作，解决接受、结算及互操作性方面的实际问题。”