位于莱佛士坊的999年地契商业房地产菲立街（Phillip Street）15号推出市场求售，指导价为9100万元。

独家销售代理瑞联集团旗下宜迪产业咨询公司（ETC）星期五（10月23日）发文告说，这栋10层建筑占地约3857平方英尺。地下层、一楼和二楼由一家咖啡店使用。

意向征集将于11月25日下午3时截止。

根据2025年发展总蓝图，待售地产地段为商业用途，容积率为15，建筑高度可超过50层。买家可选择提升现有建筑，或重建以充分利用尚未使用的总楼面面积。

文告也说，这个项目不在市区重建局限制商业空间分层分割的指定区域内，因此未来重建项目有潜力申请分层出售。此外，买家无须支付额外买方印花税，也不受外资持有限制。

项目位于莱佛士坊一带，周边有金凯源中心（CapitaSpring）、共和大厦（Republic Plaza）、大华银行大厦（UOB Plaza）、莱佛士坊一号（One Raffles Place）和富丽敦酒店（Fullerton Hotel）等商业建筑。

宜迪产业咨询公司投资咨询主管徐晓芬指出，今年新加坡办公楼投资市场交易活跃，除了大型机构级资产，投资者也积极寻找地理位置优越、收购金额较易负担的小型资产，但售价低于1亿元的优质项目供应有限，这一项目正好填补这一细分市场需求。

她说：“我们也预计，希望在莱佛士坊设立企业总部的公司，将对这个项目表现出浓厚兴趣。这栋楼有望提供建筑招牌设置权和冠名权，同时让自用业主更好地掌控办公场所和使用成本。”