全球科技股抛售潮星期五（10月23日）暂时缓和，亚洲股市稍微收复早前失地，美国股指期货也小幅回升。不过，国际油价持续上涨，加上投资者担忧人工智能（AI）巨额投资的可持续性，市场情绪依然谨慎。

新加坡海峡时报指数星期五闭市收报5422.16点，小涨7.02点或0.13%。

区域股市方面，中国股市收涨，上海、深圳和香港股市分别涨0.89%、2.44%和0.69%。东京股市下跌0.34%，首尔股市下挫1.62%。

新加坡股市星期五全场成交量12亿5000万股，总交易额18亿1000万元。上升股331只，下跌股258只。

海指主要成份股19只上涨，11只下跌。

涨幅最大的是吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）和凯德投资（CapitaLand Investment），双双上涨3.90%，报2.13元和2.40元。

星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）涨3.32%，报2.18元；怡和控股（JMH）涨3.29%，报58.65美元。

跌幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），下挫1.61%，报4.88元。

创业公司（Venture Corp）下跌1.16%，报15.38元；新电信（Singtel）下跌0.96%，报4.12元。

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