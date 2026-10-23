新加坡交易所（SGX）本月初把高价股的最低交易单位从100股大幅下调至10股，股东提议，新交所可考虑进一步调低至一股，甚至是小数股（fractional share），以吸引更多年轻投资者进场。

多名股东在星期五（10月23日）的新交所股东大会上，提出上述建议。

根据新交所提供的数据，本月推行10股交易后的首两个星期，11只可以10股交易的“高价股”的散户交易额占比达到15.6%，比9月高出3.6个百分点。（档案照片）

新交所集团总裁罗文才指出，部分线上及数码证券交易平台已提供碎股交易，而交易所挂牌基金（ETF）也可以单个单位买卖。

根据新交所提供的数据，本月推行10股交易后的首两个星期，11只可以10股交易的“高价股”的散户交易额占比达到15.6%，比9月高出3.6个百分点。

也有数名股东指出，即便最低交易单位下调，本地证券行针对本地股票交易收取25元的最低佣金，也可能影响年轻投资者的投资意愿。

罗文才说，已有数家证券行调整收费结构或大幅削减佣金，以配合交易单位的调整。

针对股东询问为何美国市场交易佣金为零，罗文才解释，美国有“订单流支付”（payment for order flow）机制，证券行可汇集订单，再将订单导向不同的另类交易系统或交易平台；当地市场的商业模式和收费安排与新加坡有所不同。

根据《联合早报》查询，本月已有数个证券行取消了股票交易最低佣金，或是调整了收费制度。

华侨银行证券和马来亚银行证券10月5日起取消原本25元的最低佣金。

马来亚银行证券新加坡零售销售管理副总裁林伟俊告诉《联合早报》，配合新交所调低股票交易单位的措施，公司进一步降低散户投资门槛，取消通过新交所线上交易、使用预付资金及保证金户头买卖股票的最低佣金收费，有助降低投资成本，尤其让年轻投资者及首次投资者更容易进入新加坡股市。

辉立证券（Phillip Securities）也从10月5日起调整新加坡股市的佣金收费结构，适用于现金管理、保证金、现金、托管及股票融资户头。通过POEMS交易平台买卖、交易额不超过3500元的最低佣金减至10元。

星展唯高达（DBS Vickers）则针对18岁至25岁的年轻投资者推出零佣金的促销。