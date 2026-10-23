因涉及印度尼西亚林火而接获新加坡国家环境局预防措施通知书的Paramitra Mulia Langgeng，股权结构进一步曝光。印尼上市公司Tunas Baru Lampung（简称TBLA）的披露确认，这家公司是由维达多（Widarto Oey）和桑托索（Santoso Winata）各持有50%股份，两人也是TBLA的股东。

TBLA星期五（10月23日）就相关问题回应印尼交易所时，发文告透露以上消息。

TBLA是印尼大型农业综合集团Sungai Budi旗下的公司。这是一家典型的家族企业，由黄氏家族控制。集团由维达多创办并担任主席，他的侄子桑托索则担任副主席。

《联合早报》早前的调查指出，维达多和桑托索都是新加坡永久居民。他们名下登记了多家本地公司，业务涉及贸易和批发等领域。

TBLA的披露也承认，除了由黄氏家族的两人各持有50%股份，TBLA集团的董事会及监事会的多名成员，也在Paramitra Mulia Langgeng担任职务。

不过文告称，TBLA集团本身并没有持有Paramitra Mulia Langgeng股权，也未对公司的土地行使控制权，或参与旗下特许经营区域的管理。集团只是向Paramitra Mulia Langgeng销售材料，而这些交易与公司的核心业务活动无关。

TBLA还说，公司或子公司在2026年没有任何区域受到火灾影响。

问及公司为减轻涉嫌卷入林火关联方带来的风险已经和将要采取的措施，包括重新审查与Paramitra Mulia Langgeng交易的可能性，TBLA说，公司没有采取任何措施来减轻来自关联方的风险，未来公司可能不会再向Paramitra Mulia Langgeng销售辅助材料。