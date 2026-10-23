曹氏家族办公室（Tsao Family Office）副首席投资官林为强指出，影响力投资不能只停留在电子表格（Excel）和PDF报告上，投资者也应亲自到项目现场，了解资金实际带来的改变。

他星期四（10月22日）在新加坡银行的可持续发展峰会上的一场讨论会上指出这点。

他以家族基金会支持的印度尼西亚北苏拉威西森林修复项目为例，当场向与会者展示一颗从当地森林拾来的种子，强调投资者必须亲眼看见项目如何改善环境、为社区带来正面影响，而不只是依赖数据评估成果。

他鼓励投资者有机会时亲自走访项目，了解投资如何改变人们的生活及周围环境。

林为强也透露，曹氏家族办公室目前约45%的投资组合属于高影响力或高度可持续投资，目标是把比率提高至超过60%。

曹氏家办的投资组合涵盖上市及非上市股票、固定收益、私募信贷、房地产和私募股权等资产类别，并尽可能在各类资产中纳入可持续及影响力投资机会。

林为强认为，家办的长期投资视角有助于发掘较为独特的投资机会，尤其是需要较长时间才能兑现回报的私人市场项目。能源转型、去碳化、可再生能源及自然解决方案，都是他看好的领域。

新加坡银行环球首席投资官谢佩华在讨论会上指出，可持续投资并非主题投资，而是应该融入资产配置、证券选择及基本面研究等投资过程。气候变化与全球暖化不会因为政治环境或监管政策改变而消失，可持续因素最终也会影响企业的韧性、盈利能力及偿债能力。

她指出，在推动投资团队将环境、社会及治理（ESG）因素纳入研究与投资组合时，曾有团队成员担心，投资新兴市场企业与可持续投资的理念存在冲突。

不过，她认为，亚洲市场不能简单照搬欧洲的排除政策，例如一概不投资煤炭或目前碳排放较高的企业。投资者更应该判断企业在所属行业的表现，以及是否具备明确的转型路径，并通过投资和融资支持企业改善经营方式。

谢佩华也建议，投资者应重新思考不同资金的用途，不应要求所有资金都追求双位数回报。对于投资期限较长的资金，可以考虑将部分资本用于支持尚未成熟、但有潜力带来重大社会或环境改变的创新项目。

她说，这类投资可以包括慈善资本或催化资本，即使无法保证财务回报，也能为创新提供资金，帮助一些尚未获得传统融资渠道支持的项目继续发展。

荷宝（Robeco）新加坡首席代表及亚洲固定收益总监周秋河指出，评估企业的可持续转型需要深入分析技术、政策、数据及管理策略，而不是简单地给企业贴上“绿色”标签。

她以印尼一家地热能源企业为例指出，若只因为企业涉及煤炭或属于传统能源领域便将其排除，投资者可能错过重要机会。

周秋河指出，投资者应先判断资金能够促成什么改变，再评估企业是否具备落实转型的策略、财务能力及管理团队，并通过数据分析和与企业沟通，了解表现改善或恶化的真正原因。