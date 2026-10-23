华联房地产投资信托（OUE REIT）计划再收购澳大利亚悉尼Salesforce大厦50%股权，收购价约4亿1340万元。

信托管理公司星期五（10月23日）闭市后发文告指出，信托已接受优先购买权要约，额外收购Salesforce大厦的50%股权。今年3月，信托才完成收购这座大厦19.9%的股权，总额为1亿7500万元。

信托提交给新加坡交易所的文件显示，这50%股权将以约7亿7410万元的协定房地产价格（Agreed Property Price）收购，比上一次收购19.9%股权的协定房地产价格低3.7%。

Salesforce大厦位于澳大利亚悉尼乔治街180号，是悉尼目前最高的商业大厦，共有55层楼。

截至9月底，大厦的出租率达100%，租户包括TikTok和房地产顾问公司仲量联行（Jones Lang LaSalle）。

假设收购在今年1月1日完成，半年的每单位派息（DPU）预计增加3.2%。

在完成这项收购及假设樟宜机场皇冠假日酒店（Crowne Plaza Changi Airport）资产剥离完成后，信托总杠杆率预计暂时升至45.3%。

如果不再剥离其他资产，信托可能会发行总额最高达1亿5000万元的永续证券。此举预计可将总杠杆率降至42.8%。

华联房地产投资信托单位价格星期五上涨4.55%，收报0.345元。