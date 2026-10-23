新加坡市场规模有限，女企业家应善用区域网络，寻找合作伙伴和客户，拓展海外业务。新加坡明年担任亚细安轮值主席国，也将为新加坡女企业家深化区域合作提供机遇。

永续发展与环境部长傅海燕星期五（10月23日）在新加坡女企业家联盟（Singapore Women Entrepreneurs Network，简称SG-WEN）五周年晚宴上致辞时，指出这点。

她说：“新加坡市场规模较小，国际化是企业扩大规模的重要途径。亚细安蕴藏庞大机遇，但要在本区域取得成功，企业需要了解当地市场、拥有可信赖的合作伙伴，并建立稳固的跨境网络。”

新加坡女企业家联盟将于2027年至2029年担任亚细安女企业家网络（ASEAN Women Entrepreneurs Network，简称AWEN）主席，与新加坡明年担任亚细安轮值主席国的时间重叠。

傅海燕认为，这将让新加坡女企业家有机会展示自身优势、深化区域伙伴关系，并更积极地参与亚细安女性创业议题的讨论。

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她说：“我鼓励SG-WEN会员充分把握这些机遇：积极寻找新伙伴、分享经验，并勇于带领企业进军新市场。”

她说，有研究表明，东南亚约有3880万家由女性领导的企业，其中1280万家已具备稳定营收。随着区域经济增长、数码化推进，以及各国追求更可持续的发展，女企业家有潜力作出更大贡献。

她认为，新加坡女企业家既可向区域同行学习，也能在数码化和可持续发展等领域的合作中，贡献新加坡的能力与专长。

新加坡女企业家联盟由新加坡工商联合总会于2021年牵头成立，目前汇聚超过850名创办人、企业主和领导者。

傅海燕说，联盟接下来可在三个方面发挥更大作用：协助女企业家增强企业实力、将人脉联系转化为商机与影响力，以及支持她们走出新加坡。

她说，联盟过去五年来通过培训、导师指导、同侪学习及商业实践交流，为会员提供支持。联盟同时也为女企业间提供了一个值得信赖的社群。

她说：“在这里，创业者可以坦诚讨论挑战，向理解创业实际处境的同侪学习。这份相互扶持的力量，能让原本孤独的创业旅程少一些艰难。”

傅海燕说，政府将继续与工商联合总会和新加坡女企业家联盟等伙伴合作，加强对企业和创业者的支持，帮助他们成长、转型和拓展国际市场。

“SG-WEN这样的网络，汇聚创业者所需的经验、人脉和互助力量，与政府的工作相辅相成，帮助企业走得更远。”