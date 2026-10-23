深陷债务问题的午言媒体（Noontalk Media）回应了股东关于持续经营能力的提问，公司执行董事兼总裁许振荣已提供书面承诺，将在截至2027年10月14日的12个月内为集团提供必要财务支持。

午言媒体在10月29日召开常年股东大会前，公司于星期五（10月23日）在新交所发文告，对股东提问作出回应。

集团说，为支持运营流动性并管理市场波动期间的营运资金需求，许振荣根据2024年10月9日的贷款协议，向公司提供了最高达200万元的无抵押股东贷款额度。截至2026年6月30日，已提取总额180万元。这也是他自公司上市以来提供的全部股东贷款。

经过今年6月22日特别股东大会（EGM）独立股东批准后，集团于2026年7月29日完成了债务资本化，通过以每股0.11元的发行价，发行1636万股新普通股，全额消除了这180万元的贷款负债。

交易完成后，集团的净负债状况从截至2026年6月30日的293万元，改善至约113万元。目前董事贷款额度下已无未偿还余额。

文告也说，许振荣已于2026年10月9日提供书面承诺，将在独立审计师报告日期起计的12个月内，即2027年10月14日内，提供或筹集必要的财务支持，使集团和公司能够按期偿还到期债务。

另外，作为集团严格成本管理的一部分，管理层和董事会的核心成员已自愿同意降低其高管薪酬和董事费。总体而言，这些自愿减薪预计每年可为集团节省约21.7万元的成本。

午言媒体星期五暴跌26.67%，报4.4分。