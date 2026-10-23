DFI零售集团（DFI Retail Group）在接管美心（Maxim’s）于亚洲的星巴克（Starbucks）特许经营业务后，将扩大它在主要增长市场的版图。

DFI零售集团星期五（10月23日）发布第三季业务报告，披露集团该季度财务与运营亮点。

DFI零售集团在该季度宣布，它拟转让持有的所有美心食品股份，同时接手后者在亚洲市场的星巴克特许经营权，共涉及1100家星巴克咖啡门店。 除转让星巴克特许经营权外，美心还将向DFI支付约3亿4000万美元（约4亿3415万新元）的现金对价。

它指出，随着星巴克特许经营业务预计将在2027年带来6亿万美元至6亿5000万美元、在2028年带来约9亿美元的收入，集团完全有能力超越此前设定的2025年至2028年的营收复合年增长率（CAGR）2%至3%的目标指引。

DFI说，作为全球标志性的咖啡品牌，星巴克与DFI服务具有强大的地域和战略互补性。

它也说，星巴克特许经营业务预计将立即对集团营收增长和营业盈利率产生增益作用，并通过采购、管理费用和房地产协同效应，带来进一步的盈利上升空间。

此外，3亿4000万美元的现金收益，将进一步强化集团的资产负债表，并支持资金回流至更高回报的增长型投资及股东回报中。

DFI零售集团星期五闭市股价报3.33美元，跌0.6%。