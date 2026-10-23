三盅两件（Soup Holdings）联合创办人、执行董事兼总裁黄维德，将从10月26日起出任集团执行主席，并继续担任总裁。

集团星期五（10月23日）晚间发布公告说，董事会在考虑提名委员会的建议，并评估黄维德的资历、工作经验及适任性后，批准这项职务调整。他也将担任提名委员会成员。

董事会指出，黄维德在新加坡及区域餐饮业拥有超过30年经验，对集团的了解有助于维持业务连续性，并能带领董事会指导集团的战略方向与未来发展。

现年69岁的黄维德自1991年公司创立以来便参与集团业务，负责整体管理、战略规划及业务发展，并曾推动集团发展及上市。

他于2016年5月出任董事总经理，2023年12月改任联席董事总经理，任职至2024年6月，此后继续担任执行董事，并于今年4月28日出任总裁。

根据集团公告，黄维德直接持有5250万零300股公司股票，另间接拥有400万股权益。

公司股价星期五闭市报3.8分，无起落。