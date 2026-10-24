新加坡虽缺乏发展海上风电的天然条件，却成了欧洲大型海上风电基础设施的建造地。全球最大型的2吉瓦（GW）海上高压直流（HVDC）换流站，目前就在新加坡的船厂如火如荼地建造中。

新加坡海事业巨头海庭（Seatrium）与美国能源公司GE Vernova合作，为荷兰电网运营商TenneT建造三座各2吉瓦和一座容量2.2吉瓦的大型海上风电平台，协助将北海海上风电场产生的电力输送至陆上电网。

本月，《联合早报》记者应海庭邀请，走访集团位于新加坡大士南林荫道、海军部，以及印度尼西亚峇淡岛的三个船厂，实地了解项目的建造进度。

这些平台究竟有什么用？为何欧洲能源基础设施要远渡重洋，在上万公里外的新加坡建造？《联合早报》带你走进船厂，了解这个大型工程从制造、组装到跨国运输的全过程。

海上高压直流换流站用途是什么？

这个设施犹如海上风电场的“心脏”，负责把风电场产生的交流电（AC）转换成高压直流电（HVDC），再通过海底电缆，以更低的损耗远距离输送到陆地电网。

海庭不久前邀请包括《联合早报》在内的媒体到海军部船厂，了解海上高压直流（HVDC）换流站的建造过程。（白艳琳摄）

以一个输电容量为2吉瓦的海上换流站为例，可满足约200万户家庭的用电需求。

海上换流站主要由导管架和上部模块两个部分组成。其中，上部模块由海庭负责建造，随后由GE Vernova装配所需的输电技术和设备。

为何被称为“海上巨无霸”？

每个海上换流站的重量超过3万吨，长度为106米、宽77米，平面面积相当于一个标准足球场，高度约等于15层楼。

由于工程规模庞大，从建造、交付再到投入运作一般需要六七年时间。

首个平台目前在海庭的海军部船厂建造中，预计2029年在荷兰北海投入运作。（白艳琳摄）

工人正在焊接不同钢板，之后再将它们拼接一起，组成更大的模块。（白艳琳摄）

建造过程像是拼搭一套超大型积木

首先，工人们会把一片片钢板切割成所需的形状和尺寸。经过另一组人检验，确保符合技术与质量标准后，再将这些钢板进行拼接和焊接，逐步组成更大的板件。

想象一下，整个过程就像是拼搭一套超大型的积木，将零散的钢板，慢慢拼凑成完整的平台主体。

从钢板切割、焊接到结构组装，每一道工序都环环相扣，最终将组合成一座庞大的海上换流平台。（白艳琳摄）

组装好的钢板会移动到装置上，逐步拼凑成平台的主体。（白艳琳摄）

由于各个结构的大小和复杂程度不同，所需的制造时间也不一样，所以每个组件没有统一的固定工期。

据记者在现场观察，平台内部集成高压直流输电、通风暖通等各类精密设备，用于汇集超大功率电力、转换和输送电力。

安装在平台内部的设备能够把风电场汇集的交流电，转化成高压直流电。（白艳琳摄）

完工后运往荷兰德国

三座总容量6吉瓦的海上换流站，在分阶段完工后会运往荷兰，预计在2029年至2031年投入运作。

另一个容量2.2吉瓦的海上换流站，预计在2031年从新加坡船厂完成交付启运前往德国。

平台完成建造后，它们会沿着预先铺设的滑道，整个移到重型运输船上，再跨越重洋运往欧洲。整个运输过程约需60天，除了海上航行时间，也包括航程安排及预留应对突发情况的缓冲时间。

抵达目的地后，还须进行后续安装和海上调试，海上换流站才能正式投入运作。