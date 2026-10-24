新加坡两家上市的棕榈油及农业公司益资源（First Resources）和丰益国际（Wilmar International）说，它们收到国家环境局的跨界烟霾调查通知，并正着手开展相关工作以遵守上述通知的要求。

益资源星期六（10月24日）凌晨1时发布文告说，公司已于星期五（23日）收到环境局发出的通知，要求公司根据《2014年跨境烟霾污染法令》（Transboundary Haze Pollution Act 2014）第10(1)条的规定提供相关文件和信息。

公司说，它目前正在审阅通知，并将按照其中列明的要求向环境局提供所需的文件和信息。董事会将继续密切关注此事的进展，若有任何重大进展，将在适当时候作出进一步公告。

丰益国际星期六凌晨也发文告说，公司已于10月16日就印度尼西亚森林和泥炭地火灾及由此引发的跨界烟霾所发布公告，星期五下午也收到环境局发出的通知，要求公司根据跨界烟霾污染法令的规定向当局提供相关文件和信息。

公司说：“目前，公司正着手开展相关工作以遵守上述通知的要求。”

它也说，若有任何重大进展，公司将适时作出进一步公告。